A válogatott összetartások miatt beiktatott szünet után folytatódik a bajnokság a DVSC Schaeffler csapata számára is: a K&H női kézilabda liga 17. fordulójában, pénteken 18 órától a a Budaörs együttese látogat a Hódosba. A Loki 22 ponttal a tabella 3. helyéről várja a folytatást, a korábbi válogatott Buday Dániel vezette budaörsiek 12 egységet gyűjtve a 10. pozícióban vannak jelenleg. Október közepén már találkoztak a felek, akkor nagy meglepetésre a Pest vármegyeiek tudtak nyerni, 25–23-ra.

A HAON-nak nyilatkozva a piros-fehérek ifjú irányítója, Csernyánszki Liliána elmondta, természetesen fűti őket a revans lehetősége, de egyébként is minden meccsnek úgy mennek neki, hogy nyerni szeretnének. – Nagyon fájó volt az az őszi fiaskó, meg akarjuk mutatni, jobbak vagyunk annál, mint amit akkor produkáltunk. Már sokszor bizonyítottuk, mire vagyunk képesek, de ezúttal konkrétan a Budaörsnek szeretnénk igazolni, többet tudunk, mint amit azon az ominózus összecsapáson láthattak.

A Budaörs csapatként erős, mindenkire figyelnünk kell majd. Biztos vagyok benne, hogy kemény derbi vár ránk, hiszen hajtja őket a tudat, hogy ha már egyszer sikerült, miért ne menne most is.

De minket sem kell félteni, megvannak a céljaink, a végelszámolásnál is ott akarunk lenni a dobogón, amihez az is kell, hogy most begyűjtsük a két pontot – fogalmazott a Cseri becenévre hallgató 18 éves tehetség.

A két gárda közös története egyébként 2015 óta íródik, a sportstatisztika.com oldal szerint pedig eddig tizenegyszer csaptak össze a felek. A párharc nagy Loki fölényt mutat, eddig tízszer tudtak nyerni a piros-fehérek, és csak egyszer a budaörsiek, épp a legutóbbi találkozójukon.

Újra a válogatottban

Csernyánszki még szeptember elején szenvedett fáradásos törést, ami után két hónapot kellett kihagynia, és csak november végén tudott visszatérni, akkora jött rendbe teljesen a sérült lába. Azóta azonban gőzerővel dolgozik, és egyre többször jut szerephez a mérkőzéseken a DVSC-ben, illetve ott lehetett Siófokon, a Szilágyi Zoltán vezette junior nemzeti együttes összetartásán, és a Négy Nemzet felkészülési tornán is bizonyíthatott.

– Örültem, hogy a sérülésem után visszatérhettem a válogatottba, jó volt kicsit kiszakadni a megszokott kerékvágásból. Az edzések hasonlóak voltak, mint amit megszokhattam, mert ugye ugyan az az edző, de így is élveztem, jó volt találkozni a lányokkal. Remek meccseket játszottunk, és felmérhettük, hol tartunk a többi nemzethez képest, ki miben mennyit lépett előre az elmúlt hónapokban – nyilatkozta az ifjú kézis.

KSZD