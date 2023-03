Azt is megtudtuk, Hornyák Dóra a Hódosba jár a különfoglalkozásokra, így sokszor találkozik a társaival, akik folyamatosan érdeklődnek, és támogatják őt. – A klubom is mellettem áll, illetve a válogatottól is gyakran keresnek, mások mellett a szövetségi kapitánnyal is szoktam beszélni, sokat jelent számomra, hogy érzem, velem vannak, és számíthatok rájuk – fogalmazott a kézis, aki a nemzeti együttesnek is a csk-ja.