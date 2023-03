A válogatott szünet után folytatódnak a Tippmix Férfi NB I. A küzdelmei, a DEAC kosárlabdacsapata szombaton 18 órától a kiesés ellen menekülő Naturtex-SZTE-Szedeák otthonában lép pályára – írja a debreceni klub honlapja.

Andjelko Mandics kinevezése óta csillagos ötös a Debreceni Egyetem teljesítménye a bajnokságban, hiszen a szakember szerepvállalását követően mind az öt találkozójukat megnyerték. A hajdúságiak ugyan lendületben voltak, de minden bizonnyal jól jött számukra a bő kéthetes bajnoki szünet, hiszen a Szolnok, a Falco és a Paks legyőzése után Oroszlányban és a ZTE ellen is túlórára kényszerültek. A nagy menetelésben oroszlánrészt vállaló Mócsán Bálint Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány figyelmét is felkeltette, a DEAC bedobója pedig karrierje során először kapott lehetőséget a felnőtt válogatottban.

– Hatalmas élmény volt, hogy pályára léphettem a nemzeti csapatban, ez egy olyan mérföldkő a pályafutásomban, amire mindig emlékezni fogok. Rengeteg támogatást és gratulációt kaptam a meccsek előtt és után is, ami nagyon sokat jelent a számomra. Hétfőn jöttem vissza Debrecenbe, kedden már csatlakoztam is a társakhoz, nagyon jól esett, ahogy fogadtak a fiúk, éreztem, hogy őszintén örülnek a sikeremnek. A csapaton belül egyébként is nagyon jó a hangulat, Darrin jóvoltából az öltözőnk is egy kis átalakuláson ment keresztül, úgyhogy tényleg úgy érzem, hogy most egyben van a csapat a sorsdöntő alapszakasz mérkőzések előtt – vélekedett a DEAC immáron kétszeres válogatott játékosa.

A közelmúltban a tabella első három helyezettjét, valamint két rájátszásért küzdő gárdát is két vállra fektettek a fehér-feketék, hétvégén viszont az életben maradásért küzdő Szeged otthonába látogatnak. A szintén edzőváltáson átesett Tisza-partiak Nikola Lazics vezetésével nagy hajrába kezdtek az utóbbi időben, s bár játékuk továbbra is meglehetősen hullámzó, az Alba Fehérvár és a Sopron legyőzése igen komoly fegyverténynek számít. A Szedeák ráadásul az átigazolási határidő lejárta előtt sem tétlenkedett, Naziah Carter személyében egy amerikai bedobóval erősítettek.

– Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, a szegediek az utóbbi időben megmutatták, hogy a tabellán elfoglalt pozíciójuknál jóval komolyabb játékerőt képviselnek. Mindkét csapatnak fontos lenne a siker, egy ki-ki meccsre számítok, nagyon nehéz lesz, de mindenképp nyerni szeretnénk, annak érdekében, hogy elérjük a célunkat, és bejussunk a rájátszásba– zárta szavait Mócsán Bálint.