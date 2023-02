A forduló legnagyobb téttel bíró mérkőzését rendezték a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokban, hiszen a résztvevők hatalmas hajrát indítottak a rájátszás kiharcolása felé, mindkét gárdának égető szüksége volt a bajnoki pontokra. Két jó formában lévő csapat találkozott egymással, hiszen a házigazda OSE megnyerte legutóbbi két találkozóját, míg a DEAC Andjelko Mandics kinevezése óta három meccs óta nem talált legyőzőre, olvasható a deac.hu-n.

Az első percekben sok pontatlanság jellemezte a hajdúságiak játékát, érezhetően nagyon nem ízlett a vendéglátók kemény védekezése Tóthéknak, az eladott labdákat pedig meg is büntette az OSE (8-1). A negyed feléhez közeledve Balázsi szerezte meg az első debreceni mezőnykosarat, majd Govens négy pontjával egyre zárkóztak a fekete-fehérek. A folytatásban újra az Oroszlány vette magához a kezdeményezést, Krestinin kettő plusz egye és zsákolása után pedig kialakult az addigi legnagyobb különbség (17-8). Drenovac és Taylor jóvoltából ugyan sikerült valamelyest faragnia a DEAC-nak a hátrányból a negyed végére, de tíz percet követően így is héttel mentek a hazaiak.

A rövidszünetet követően sem változott a játék képe, rá sem lehetett ismerni cívisvárosiakra, Dimitrijevics tempója és triplája után két számjegyűre hízott a differencia. Hiába kért időt Andjelko Mandics, az OSE továbbra is ellenállhatatlan volt, Dorogi öt pontjának köszönhetően egy 10-0-s futással kezdték az etapot (29-12). Polyák László fújt volna ébresztőt egy hárompontossal és egy dudaszós középtávolival, de két hazai távoli után rövid időn belül másodjára is kénytelen volt magához hívni övéit a DEAC szakmai stábja (35-17).

A pocsék dobóteljesítmény és a rengeteg ki nem kényszerített hiba ellenére is látótávolságon belül maradhattak volna Mócsánék, ám az első félidőben kihagyott 8 (!) büntetőnek köszönhetően esélyük sem volt jelentősen felzárkózni, így 14 pontos hátránnyal mehettek az öltözőbe.

Az öltözőben komoly fejmosást tarthatott Andjelko Mandics, hiszen a DEAC érezhetően más szellemiségben ment fel a pályára, három perc alatt egy 11-0-s futást bemutatva vissza is jöttek a mérkőzésbe (44-41). Gyors időkéréssel rendezték a sorokat az oroszlánok, Carev és Henry pontjaival pedig újra elkapták a fonalat támadásban. A hajdúságiak lendülete alábbhagyott, az első félidőben tapasztalható pontatlanságok újra előjöttek, Dimitrijevics triplája és zsákolása után pedig a negyed végére visszaállt a félidei különbség (58-46).

Az utolsó felvonás kezdetén Drenovac és Mócsán vezetésével tízen belülre zárkózott a DEAC, sőt utóbbi triplája után újra éledezni kezdtek a debreceni remények (66-59). Óriási energiákat mozgósított védekezésben a DEAC, Govens két kosarának hála pedig három perccel az órán négyre zárkóztak (67-63). Illés lélektanilag a legrosszabbkor szerezte meg első hárompontosát, de a debreceniek nem adták fel, Drenovac és Govens révén tovább közelítettek (70-67). Ruják kosarával újra öt volt közte, de Polyák hárompontosa utat talált a gyűrűbe, majd egy kivédekezett támadás után a csapatkapitány büntetőivel egyenlített a DEAC (72-72).

A hátralévő 16 másodpercben nem tudott kosarat szerezni az OSE, így jöhetett a hosszabbítás.

A ráadásban Henry kettese után Tóth csak az egyik büntetőjét dobta be, viszont Mócsán középtávolijával a 42. percben a mérkőzés során először átvette a vezetést a DEAC (74-75). Dimitrijevics is ötvenszázalékos maradt a vonalon, de Krestinin keze nem remegett meg, így két perccel a vége előtt ismét a hazaiaknál volt az előny (77-75). Az utolsó minutumhoz érve a litván center visszatett lepattanója után Tóth talált be közelről, egy kiimádkozott oroszlányi dobás után pedig Scott triplájával ismét átvették a vezetést a cívisvárosiak (79-80). Hat másodperccel az órán ismét Krestinin harcolt ki faultot, de ezúttal csak az egyik büntetőjét dobta be, s mivel Scott dudaszós tempója kimaradt, így újabb túlóra következhetett.

A második hosszabbításban felváltva estek a kosarak, de Polyák triplájára már nem jött válasz, így Scott kettesével a 49. perchez érkezve meglépett a DEAC (83-89). Dimitrijevics közelijével zárkózott az Oroszlány, de a hátvéd 16 másodperccel a vége előtt csak az egyik büntetőjét dobta be, Drenovac keze viszont nem remegett meg,

így a DEAC a sírból visszahozva a mérkőzést végül 91-87 arányban diadalmaskodott.