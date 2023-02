Újabb parádés győzelmet aratott a DEAC kosárlabdacsapata, amely a Tippmix Férfi NB I. A 21. fordulójában hosszabbításban fektette két vállra a tabella harmadik helyén álló Zalaegerszeget. Andjelko Mandics együttese az elmúlt héthez hasonlóan ezúttal is kétszámjegyű hátrányt dolgozott le az utolsó negyedben, a ráadás utolsó percében pedig Mike Scott kosara döntött – számolt be a deac.hu.

Nem sok ideje volt kipihenni a hétvégi Oroszlány ellen kétszeres hosszabbítás után megnyert bajnoki fáradalmait a Debreceni Egyetem alakulatának, hiszen a válogatott szünet előtti utolsó hétközi bajnokin az utolsó kilenc mérkőzéséből nyolcat megnyerő Zalaegerszeg látogatott az Oláh Gábor utcára. Andjelko Mandics reagálva az ellenfél szerkezetére változtatott legutóbbi kezdőötösén, s „fiatal poszton” ezúttal Gáspár Mátyásnak szavazott bizalmat.

A DEAC színeiben a 100. bajnokiját játszó Tóth Ádám kosarával indult a találkozó, melyre nyolc vendég pont érkezett válaszul, így Andjelko Mandics két perc elteltével kénytelen volt időt kérni. Sokáig pontatlanok voltak a cívisvárosi támadások, de a negyed derekán éledezni kezdtek a hazaiak, Govens vezetésével folyamatosan faragtak hátrányukból, sőt, Gáspár triplájával már a vezetést is sikerült átvenniük (14-12). A folytatásban felváltva estek a kosarak, debreceni részről Tóth, majd a helyére beálló Taylor is hatalmasat zsákolt, Polyák triplájának köszönhetően pedig 21-20-al zárult az első tíz perc.

A második negyedet is a ZTE kezdte jobban, Polster hármasával és Osztojics közelijével újra átvették a vezetést. Polyák révén közelített a DEAC, de O’reilly is betalált kintről, így a játékrész feléhez érve tovább nőtt a különbség (23-28). Scott révén ugyan sikerült egy pontra zárkózni, de a támadásokban nem volt meg a kellő átütőerő, így a kékmezesek tartották minimális fórjukat. A nagyszünethez közeledve Gáspár egy ziccerrel egyre hozta fel övéit, sőt, az utolsó minutumban Govens triplájával újra döntetlen volt az állás. A félidő utolsó momentuma azonban Osztojics nevéhez fűződik, a magasember félhorga után 34-36-al mehettek az öltözőbe a felek.

A fordulás után Mócsán egyenlített, de ezúttal sem sikerült átlendülni a holtponton, két vendég triplát követően újra az egerszegiek voltak előnyben (36-42). Továbbra is rendkívül fizikális kosárlabdát hozott az összecsapás, mely a DEAC-ból szemmel láthatóan nagyszerűen felkészülő vendégeknek kedvezett inkább. Mandics sűrű cserékkel igyekezett felpörgetni övéit, de a pontos távoli dobásokkal operáló vendégek Trice hármasával kétszámjegyűre növelték előnyüket. A negyed hajrájában Rakicsevics triplájával már 14 is volt közte, így Scott középtávolija ellenére is komoly bajban voltak a záró felvonás előtt a fehér-feketék (48-60).

A Debreceni Egyetem hatalmas energiákkal kezdte az utolsó tíz percet, Drenovac kettese után Mócsán volt pontos kintről, a szerb kiscsatár bődületes zsákolása után pedig azonnal időt is kértek a vendégek (55-60). Osztojics közelije után Mócsán lépett elő, előbb faulttal együtt értékesített egy hármast, újabb távolija után pedig hosszú idő után ismét döntetlen volt az állás (62-62). A debreceni bedobó védő oldalon is aktív volt, szerzett labdáját Scott fejezte be leindításból, így már a fehérmezeseknél volt az előny. Nem adta fel ZTE, Osztojics zsákolásával két perccel a vége előtt egyenlítettek, ám az extázisban játszó Mócsán triplájával ismét meglépett a DEAC (69-66). A vendég csapat a centere büntetőivel közelített, sőt, egy elhibázott debreceni támadás után Trice hármasával fél perccel az órán fordított (69-71). Govens egyenlített egy betörés után, s mivel a rendes játékidő utolsó támadását elhibázta, így a hétvégéhez hasonlóan nem született döntés negyven percet követően.

A ráadást Drenovac kettese indította, majd O’Reilly és Mócsán küldte helyére mindkét büntetőjét (75-73). Trice egyenlített egy tempóval, de Mócsán duplájára Osztojics csak egy büntetővel válaszolt, így három perccel a vége előtt eggyel ment a DEAC (77-76). Hiába talált be Govens, nem sokkal később Keller Iván dobott be egy hármast így még semmi sem dőlt el (79-79). Scott középtávolija után újra a Debrecen járt előrébb, de fél perccel a vége előtt Rakicsevics ismét egyenlített. Az egész mérkőzésen halványabb teljesítményt nyújtó Scott végül nyerőembernek bizonyult, a két ponttal záródó betörése után az utolsó egerszegi próbálkozást kiimádkozták a cívisvárosiak, így ezúttal 45 perc is elég volt a győzelemhez.