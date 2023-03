A DEAC FreeBees hazai pályán szerzett győzelemmel kezdte az ultimate frizbi nemzeti bajnokságot. A mérkőzés a végletekig kiélezett csatát hozott, az egyetemi csapat végül hirtelenhalálban aratott sikert a Trust ellen – írta a deac.hu.

A DEAC számára március 12-én vette kezdetét a Well Travel Liga ultimate frizbi nemzeti bajnokság. A hazai pályán lezajlott meccsen a budapesti Trust volt az ellenfél. A két alakulat azonos pontszámmal végzett a tavalyi bajnokságban, tehát szoros küzdelemre lehetett számítani, és a várakozások be is igazolódtak. A csapat egyik újonca, Bodnár Éva számolt be arról, hogy hogyan alakult a mérkőzés. – Nagyon szoros volt az összecsapás, a pontok felváltva estek, hol mi kerültünk fölénybe, hol ők szereztek egy kis előnyt, s ez egészen a meccs végégi folytatódott. A 100 perces játékidő lejártakor egy ponttal vezettünk, és a Trustnak sikerült kiegyenlítenie, úgyhogy kezdődhetett a mindent eldöntő universe point. Egy pontatlan dobás után elvesztettük a korongot, és ők támadhatták a zónánkat. Bár nagyon közel jártak a pontszerzéshez, végül sikerült hibára késztetnünk őket, és az ellentámadás során ezúttal nem hibáztunk. A vége 12-11 lett a javunkra – mondta Bodnár Éva, akinek ez volt az első szereplése a csapatban. Fél éve ismerkedett meg az ultimate frizbivel a Debreceni Egyetemen, és most szót ejtett arról is, hogy milyen élményeket szerzett a pályán. – Mikor a kapitányok beválogattak a keretbe, eléggé meg voltam szeppenve, és közvetlenül a mérkőzés előtt mérhetetlenül izgultam, ám végül szuper élmény volt a csapat tagjaként pályára lépni. Sőt, pontot is szereztem, aminek a játékostársak úgy örültek, mintha megváltottam volna a világot. Bevallom, úgy is éreztem magam. A pályán és azon kívül is rengeteg segítséget kaptam az edzőktől és a játékosoktól. Nagyon jó érzés ilyen támogató közegben sportolni, már alig várom a következő edzést, és persze a bajnoki fordulókat is – nyilatkozta.

A DEAC FreeBees március 19-én 16 órától a Debreceni Sportcentrum Oláh Gábor utcai sporttelepén folytatja a bajnokságot. Ezúttal a győri Up&Fly lesz az ellenfél.

HBN