A magyar férfi futsalválogatott csütörtökön Izraelben lép pályára, jövő héten kedden pedig a horvátokat fogadja világbajnoki selejtezőn a debreceni Főnix Arénában. Turzó József együttese a vb-selejtezős csoportkör utolsó két meccsén a triója második helyéért küzd. A horvátok már bebiztosították az elsőségüket és az elitkörbe való továbbjutást. A cél tehát a második hely megszerzése – a 12 csoportmásodikból a négy legjobb egyenesen az elitkörbe jut, míg nyolc második helyezett pótselejtezőn küzd meg a maradék négy elitkörös helyért.

A rájuk váró feladatokkal kapcsolatban a nemzeti együttes szövetségi kapitányát, Turzó Józsefet Izraelben érte utol a HAON. – Már hétfőn megérkeztünk, mert elég bonyodalmas volt az utazás a különböző biztonsági előírások miatt. A keddi edzésen a játékosok fizikai adatain is látszódott, hogy sokat kivett belőlük. Azonban emiatt érkeztünk ennyivel hamarabb, hogy a meccsre már fel tudjunk frissülni – árulta el.

Az izraeliekkel tavaly ősszel 2–2-es döntetlent játszott válogatottunk Szombathelyen, ha idegenben legyőznénk őket, akkor máris bebiztosítanánk a második helyet, de már egy döntetlen esetén is szinte biztossá válna a pótselejtező. – Az elmúlt pár napban sokat videóztunk a fiúkkal együtt. Az előző mérkőzést illetően látványos volt, hogy játékban felülmúltuk őket, a bekapott gólok viszont elkerülhetőek lettek volna. Még nagyon idény eleje volt, amikor fogadtuk az izraelieket, és sajnos ez meg is látszott a színvonalunkon. Mivel a bajnokságban már túl vagyunk az alapszakaszon, sokkal jobb állapotban érkeztek meg a srácok a válogatotthoz. Ezzel mindenképp előrébb járunk, mint az előző összecsapás alkalmával.

Azon vagyunk, hogy finomítsuk azokat az elemeket, amiket a hazai meccsen nem kellőképpen hatékonyan oldottunk meg. Bízom benne, hogy ezek a kicsi változtatások, illetve a játékosok jó formája győzelmet eredményeznek majd

– fogalmazott.

Turzó József három játékost is beválogatott vármegyénkből, Nagy Imrét és Rábl Jánost a Mezei-Villből, Krajcsi Bencét pedig a DEAC-ból hívta meg a keretbe. – A két újfalui futsalos már régóta meghatározó tagjai a nemzeti együttesnek, Rábl Jani csapatkapitány-helyettes is. Az ő rutinjuk nagyon fontos lesz, hogy át tudják lendíteni a holtpontokon a tapasztalatlanabb játékosokat. Az izraeli egy akkora téttel bíró megmérettetés lesz, amilyennel nem sokszor találkozik egy sportoló a pályafutása során.

Higgadtnak kell maradnunk és bízom benne, hogy ebben segítségünkre lesznek, amolyan meghosszabbított kezeimként tekintek rájuk a pályán és azon kívül is

– fogalmazott, majd kitért a fiatal debreceni kapusra is. – Krajcsi Bence helyzete különleges. Kevés rutinnal rendelkezik, de óriási potenciál van benne, azonban ezzel a csekély tapasztalattal is nagy esélye van, hogy fontos szerep háruljon rá is – mondta a szakember.

A szövetségi kapitány hangsúlyozta, mindig csak a következő mérkőzéssel szeret foglalkozni, de a kedvünkért szót ejtett a jövő hét keddi, horvátok elleni meccsről is, amelynek a Főnix Aréna ad majd otthont. – Amennyiben nyernénk Izraelben, akkor egy jó debreceni eredménnyel akár a play-offot is elkerülhetjük, de mindenképpen a csütörtöki meccs most a legfontosabb. Utána Horvátországgal szemben már egy teher nélküli jutalomjáték várhat ránk, hiszen be kell vallani, hogy a jövő heti összecsapáson nem sok minden szól mellettünk. Talán annyi, hogy a horvátoknak már tét nélküli a mérkőzés, illetve, hogy mi hazai közönség előtt szerepelhetünk – emelte ki.

Különleges összecsapás

Turzó József úgy véli, a meccsük jó főpróbája lesz a női négyes Eb-döntőnek. – Remélem, hogy sokan biztatnak majd bennünket a helyszínen. Nekem személy szerint pedig külön motivációm is van ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban. A Debreceni Egyetem hallgatója voltam, ott éltem nagyon sokat, jelenleg pedig Berettyóújfaluban lakunk.

Öt év óta először – az is lehet, hogy utoljára – a családom: a négy gyermekem és a feleségem ki tudnak jönni egy meccsünkre. Ezért nekem nagyon fontos lesz az a mérkőzés úgyhogy reménykedem benne, hogy lesz még tétje

– hangsúlyozta a kapitány, aki hozzátette, mindent megtesznek majd a sikerért Izraelben.

Bakos Attila