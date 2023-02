A magyar férfi futsalválogatott március 2-án Izraelben lép pályára, március 7-én pedig a horvátokat fogadja világbajnoki selejtezőn a debreceni Főnix Arénában.

Turzó József együttese csoportja második helyéért küzd két márciusi vb-selejtezőjén, az Izrael elleni idegenbeli összecsapáson, majd öt nappal később a horvátok ellen a debreceni Főnix Arénában. Ez lesz a csoportkör két utolsó mérkőzése, a horvátok már bebiztosították az első helyüket és az elitkörbe való továbbjutást.

A cél tehát a második hely megszerzése – a 12 csoportmásodikból a négy legjobb egyenesen az elitkörbe jut, míg nyolc második helyezett pótselejtezőn küzd meg a maradék négy elitkörös helyért – számolt be róla a Magyar Labdarúgó-szövetség honlapja.

A magyar válogatott keretébe három hajdú-bihari futsalos kapott ezúttal meghívást: a DEAC-ból a kapud Krajcsi Bence, míg az MVFC Berettyóújfaluból Rábl János és Nagy Imre harcolhat a minél jobb eredményekért.

A cél a három pont

Az izraeliekkel tavaly ősszel 2-2-es döntetlent játszottunk Szombathelyen, ha idegenben legyőznénk őket, akkor máris bebiztosítanánk a második helyet, de már egy döntetlen esetén is szinte biztossá válna a pótselejtező. Amennyiben viszont mindkét hátralévő találkozón megszerezné a három pontot a magyar válogatott, jó esélyünk lenne arra, hogy pótselejtező nélkül jussunk be a vb-selejtező sorozat elitkörébe.

Az izraeliek sokat fejlődtek az utóbbi időszakban, honosított játékosokkal erősítették meg a keretüket, külföldi bajnokságokban is szerepelnek futsalosaik. Az előző Eb-selejtező sorozatban Budapesten nyerni tudtak, a visszavágón viszont a magyar válogatott győzött. A cél ezúttal is a három pont megszerzése Petah Tikvában, ami az előző három egymás elleni találkozó alapján egész biztosan nem lesz egyszerű feladat.

Irány a Főnix!

Az izraeli meccs után a válogatott egyből Debrecenbe utazik, ahol március 7-én, 19.15-től lép pályára a horvátok ellen a Főnix Arénában. A mieink tornagyőzelemmel hangoltak a tétmérkőzésekre, januárban egy ötcsapatos tornát nyert meg Horvátországban Turzó József együttese.

A keret a viadalon résztvevő játékosokra épül, viszont visszatért a csapatba a sérüléséből felépült Dróth Zoltán és Pál Patrik is.

– Továbbra is van néhány hiányzónk, de ezzel együtt is közel optimális a keretünk, bízom benne, hogy a most rendelkezésre álló játékosokra mindkét mérkőzésen számíthatunk majd – mondta az mlsz.hu-nak Turzó József. – Az őszi selejtezők óta két nemzetközi tornán vettünk részt, ezeket arra használtuk fel, hogy a keret kevesebb tapasztalattal rendelkező játékosai megszerezzék a szükséges nemzetközi rutint.

Fizikálisan jobb állapotban vannak a kerettagok, mint a bajnokság elején lejátszott vb-slejtezőkön, és úgy érzem, mentálisan is erősebb lett azóta a csapatunk.

Céltudatos játékra lesz szükség Izraelben, ami nem azt jelenti, hogy döntetlenre játszunk majd, hanem azt, hogy fegyelmezetten, taktikusan kell futsaloznunk, és kevés gólon tartani az ellenfelet, mert ez nagyban növelné a győzelmi esélyeket.

HBN