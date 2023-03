Nyugodtan nevezhetjük sportdiplomáciai sikernek, hogy a Magyarország–Belgium férfi futsal világbajnoki pótselejtező visszavágójának a berettyóújfalui Pálfi István Rendezvénycsarnok ad majd otthont. Ahogy arról portálunkon korábban beszámoltunk, a futsalválogatott március elején az izraeliek 6-1-es legyőzésével, majd a horvátok elleni 1-1-es hazai döntetlennel a második helyen zárt vb-selejtező csoportjában, így pótselejtezőn vívhatja ki az elitkörbe kerülést. Az UEFA március 10-én kisorsolta a párosítást, a mieinknek a belga együttest kellene felülmúlni az oda-visszavágos párharcban. Az első mérkőzést Belgiumban rendezik április 12-én, a visszavágót pedig április 17-én este hat órától a Mezei-Vill pályáján.

A HAON-nak Nagy Imre, az MVFC egyik válogatott futsalosa nyilatkozott. – Fortuna nem volt túl kegyes hozzánk, hiszen a hét csapat közül a második legerősebbet kaptuk. Egyénileg jó játékosok alkotják őket, de taktikailag szerintem magasabb szinten állunk, ott lehet majd keresnivalónk.

Az mindenképp előnyös, hogy odakint lesz az első meccs, az meg végképp, hogy Berettyóban játsszuk a visszavágót.

Telt házra számítok, a Főnix talán túlságosan nagy, ami csarnokunk befogadóképessége viszont pont jó lesz, bízom benne, hogy a környékbeli futsal- és sportrajongók megtöltik majd a lelátókat – mondta el, a játékos, akire a válogatott meccsig még több bajnoki vár.

Az első rögtön szerdán, mikor is a Kecskemét látogat Berettyóújfaluba a felső házi rájátszás 3. fordulójának záróösszecsapásán. Az alapszakaszban mindkétszer az újfaluiak nyertek, előbb hazai pályán 5–3-ra novemberben, majd februárban idegenben 5–2-re. A hajdúságiak jelenleg 8 ponttal állnak a tabella harmadik fokán, őket követik a kecskemétiek 7 egységgel.

– Győzelem esetén tovább növelhetnénk a különbséget a csapatok között – szögezte le Nagy Imre. – A Kecskemét már ősszel is meghatározó együttes volt, eddig is tele volt magyar és román válogatott futsalosokkal.

De a télen erre is rátettek egy lapáttal, leigazolták a sokszoros válogatott Dávid Richárdot, illetve a korábbi csapataival szinte mindent megnyerő brazil centert, Maico-t, akikkel tovább erősödtek.

Szeretnénk ismét bajnoki döntőt játszani, ehhez pedig nagy lépés lehetne a kecskemétiek két vállra fektetése. A Haladás valószínűleg az alapszakasz után megnyeri a felső házat is, így a finálét érő második helyet célozzuk be, de nem csak mi, hanem a többi gárda is erre ácsingózik. Az, hogy a televízió adja az összecsapást plusz motiváció, egyben jó kabala, mert a múltkor is tv-s meccsen múltuk felül a hírös városiak csapatát – nyilatkozta Nagy Imre, aki reméli továbbra is mumusa lesznek a Kecskemétnek.

Az MVFC Berettyóújfalu–Kecskemét futsal bajnokit szerdán 18 órától rendezik, az összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti.

MSZ