Idén immár 11. alkalommal szervezik meg a KZ Invest Kupát, s az öt fordulóra tervezett küzdelemsorozat első állomása az amatőr ralisok számára klasszikusnak számító helyszín, Kaba lesz március 5-én, vasárnap 10 órától. A keleti régió nyitóversenyén a közönség és a versenyzők által is kedvelt pályán, a cukorgyári rakodó területén próbálhatják ki tudásukat a pilóták, s nézhetik meg, mit bír a tuningolt autójuk. A hagyomány mellett a megújulás is szerepet kap a kabai viadalon, ugyanis kibővített, közel 5 kilométeres pályán indulnak, s ezáltal gyorsabb tempót mehetnek a versenyzők. A nevezők számától függ, hogy az aszfalt és beton burkolatú pályán hányszor tehetik próbára képességüket a pilóták: 70 induló alatt négyszer, ennél több autós esetében háromszor próbálkozhatnak. A korábbi szabályhoz képest, amikor a legjobb eredményt vették számításba a végelszámolásnál, most a legrosszabb próbálkozást törlik, s a többi idő átlaga kerül összevetésre.

Fontos információ, hogy a verseny megrendezését nem befolyásolja az időjárás, akár esik, akár fúj, rali lesz Kabán vasárnap.

Még lehet nevezni

A szervezők március 3-ig, péntekig várják a nevezéseket a KZ Invest Kupa hivatalos honlapján. Lényegében bármilyen autóval részt lehet venni a megmérettetésen, hiszen köbcentitől függően választhatnak kategóriát a száguldás szerelmesei. A viadalon bukócső nélküli négykerekűvel is el lehet indulni, de ebben az esetben a pilóta mellett nem ülhet navigátor. A versenyre nevezhetnek olyan fiatalok (15 éves kortól), akik még nem rendelkeznek jogosítvánnyal, de természetesen szigorú szabályozás mellett ülhetnek volán mögé.

Versenykamion a pályán

Biztosan sokan emlékeznek, amikor 1987-ben a Hungaroringen megrendezett kamion Európa-bajnoki futamon a magyar Dinnyés László egy Rába S16-os volánja mögött diadalmaskodott. Mintegy két évtized elteltével a polgári Béke Antal megépítette ennek az autónak a reprodukcióját, aminek még nevet is adott. Nos, BABA – mert így hívják a zöld kamiont – azóta már versenyeken is indult, s óriási közönségsikert aratott a 630 lóerős, 2500 newtonméteres monstrum. A kabai viadal egyik csúcspontja lesz, amikor BABA is teljesíti a közel 5 kilométeres távot.

Nemcsak a legjobb versenyzők, hanem a legszerencsésebb nézők is díjjal távozhatnak a versenyről, ugyanis a jegyet váltó nézők között értékes ajándékokat sorsolnak ki a szervezők.

A viadalon lehetőség lesz kipróbálni a Rali taxit, ekkor elismert versenyzők mellé lehet beülni az autóba. A viteldíjból befolyt összeget a KZ Invest Kupán többször is dobogós, jelenleg éber kómában fekvő Szilágyi Ricsi gyógykezelésére ajánlják fel a szervezők.

HBN