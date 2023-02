Sajnos a Hódosban rendezett vasárnap esti mérkőzésnek már nem volt valódi tétje, ugyanis - ahogy az sejthető volt - a dán Nyköbing idegenben 28–26-ra legyőzte a norvég Sola-t, így a két skandináv együttes kéz a kézben lépett tovább a legjobb nyolc közé - érdekes adalék, hogy sportszerűségre fittyet hányva nem egy időpontban rendezték a két találkozót...

A lányokhoz is eljutott a hír, mert a melegítés közben egyszer csak összeálltak egy körben, majd pár mondat után folyatták az előkészületeket a találkozóra.

Mivel Dzsudzsák Balázsék gyakorlatilag párhuzamosan játszottak a Kispest ellen idegenben, ez, plusz a tét nélküliség akár rá is nyomhatta volna a bélyegét a hangulatra, ám a kilátogató ultrák így is teljes odaadással biztatták kedvenceiket. A kezdés előtt talán kissé dacból is szólt a Himnusz mutatva, hogy egy nemzetközi találkozó mindig szent és sérthetetlen.

Catherine Gabriel – Mariana Costa, Planéta Szimonetta, Vámos Petra, Füzi-Tóvizi Petra, Kácsor Gréta, Petrus Mirtill összeállításban vágtak neki a meccsnek a piros-fehérek. Kácsor-showal indult az összecsapás, az ő három gólja, Gabriel bravúrja és Planéta betörése után máris 4–0 állt az eredményjelzőn, időt is kértek a vendégek a 6. minutumban. A dalmátok első találatára 9 percet kellett várni, de szép lassan felvették ők is az utazó sebességet. Szerencsére a Loki nem lépett rá a fékre, jó volt látni, hogy a tét nélküliség ellenére megfelelő hőfokon égtek a mieink – a szurkolókról nem is beszélve, akik ezúttal is megteremtették azt a hangulatot, amiről híresek a hajdúságiak hazai találkozói! A védekezés dicsérhető volt, ám a befejésekbe időként hiba csúszott, de így nem tudták növelni az előnyüket Bordás Rékáék. Sőt, 9–4-ből pillanatok alatt 9–7 lett, Szilágyi Zoltán magához is hívta lányait egy kis fejtágítóra.

Érkeztek a friss erők is a kispadról, Szabó Nina kezébe a került a marsallbot amíg Vámos Petra pihent. Puhulni látszott a védekezés, így egy ideig 2-3 gólon billegett a különbség. A félidő derekán a litván bíróhölgyek gondoskodtak róla, hogy véletlenül se üljön le a hangulat, finoman szólva véleményes kiállítást fújtak Petrusra, ráadásul hetessel is sújtották hazaiakat, majd egy időn túli büntetővel paprikázták tovább a kedélyeket. Szünetre 19–15-ös hazai előnynél vonultak a felek.

Fordulás után sem hagyott alább a drukkerek lendülete, ellentétben a cívisvárosiakkal, a 37. percben 22–20-nál időt is kért a hazai szakmai stáb, hogy újra helyes vágányra terelje a Lokomotívot.

Mint egy falat kenyér, úgy kellett Planéta találata az idő közben kapust cserélő - Gabrielt a német Ann-Cathrin Giegerich váltotta - Lokinak. Giegerich szinte rögtön ziccert fogott, Kácsor hetedik gólja a 24–21-et, és egy kis levegőt jelentett a mieinknek. Fogcsikorgatva küzdöttek a lányok, Kácsor továbbra is a hátán vitte az együttest, ám a horvátok nem akartak leszakadni, ők az első pontjaikra hajtottak.

Az utolsó percekre 30–29-nél fordultak a felek, Szilágyi Zoltán újra időt kért, ám két perccel a vége lőtt utolérte a Podravka a DVSC, a szurkolók is elveszítették a bizalmukat, szólt a K***va gyenge!, valamint a Mi a f*sz van? a lelátóról...

Mariana Costa újra a hazaikat juttatta előnyhöz, ám még volt egy támadása a vendégeknek amit ki is használtak. De Costa a lefújás előtti pillanatban szélről beállította a 32–31-es végeredményt. A közönség vastapssal köszönte meg a lányok teljesítményét, ám úgy tűnt az ultrák közül kevesen maradtak pacsizni a játékosokkal és Szilágyi Zoltán vezetőedzőt is megtalálták.

A Loki négy győzelemmel, két vereséggel 8 ponttal a C csoport harmadik helyén végzett, és így nem jutott tovább. Az okokat majd ki kell elemezni.

MSZ