Váratlanul gyorsan befejezte György József együttese az idei szezont. A playoff kvalifikáció során az alapszakasz utolsó helyén végzett FEHA 19 ellen szerepelt a három győzelemig tartó párharcban. Az előzetes esélyek alapján nem is lehetett kérdés a párharc győztesének kimenetele szempontjából, ám óriási meglepetésre mindhárom összecsapást elveszítette a cívisvárosi együttes, így számukra véget is ért a szezon. Kecskeméti Áron, a DEAC másodedzője a HAON-nak elmondta, csalódottak a korai búcsút követően. – Nagyon elszomorító, hogy egy jó alapszakasz után ilyen hamar búcsúznunk kell az idei szezontól, hiszen ha megnézzük, pár pontra voltunk például a Csíkszeredától, ennek ellenére nem úgy jött ki a lépés ahogyan azt terveztük. Nem csupán a tegnapi mérkőzés az, ami elkeserített, hanem mindhárom.

Az edzői szakma egyik szépsége, hogy a sikerekben és a kudarcokban is osztozunk. Nem csak akkor kell kiállni a szurkolók elé, hogyha megy a szekér, hanem akkor is, amikor ilyen eredmények születnek.

Természetesen most még nagyon fáj és elkeserít a Fehérvár elleni találkozók eredménye, ugyanakkor hiszem, hogy hamarosan újabb sikereknek örülhetünk majd – nyilatkozta a tréner.

Pozitív remények

Noha sokan indulatosak a tükörsima búcsú miatt, de egy-egy ilyen szereplés mindig becsúszhat az együttesek életében. Sokszor olyan csapatoktól érkeznek vereségek, akiktől nem várja a szurkoló, más esetben viszont a legerősebbeket is képes két vállra fektetni egy gárda. Ahogy a mondás tartja, mindenből lehet építkezni, és leszűrni a tapasztalatokat. A tréner szerint remek dolog, hogy sok fiatal szerepel együttesükben, akikre a jövőben akár az egész város büszke lehet majd. – Mindenféleképpen pozitívum az idei évet vizsgálva, hogy rengeteg fiatal jutott szóhoz György József irányítása alatt. A jövőre nézve szerintem ez remek, hiszen jó alapokon van a debreceni jégkorong. Az alapszakaszban elért eredményünk is jónak mondható, de ezek a tényezők most természetesen a meglepő kiesés után nem lényegesek.

Azok a tehetséges jégkorongosok, akik ebben az időszakban szóhoz jutottak, rendkívül érett mentalitást vittek ki a jégre, és végre a cívisvárosi hoki is fel tud mutatni ifjú titánokat, akikre remélhetőleg a jövőben majd büszkék lehetünk

– értékelt a szakember.

Orosz Krisztofer