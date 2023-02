Biztosan sokak emlékezetében megvan az a pillanat, amikor hazai pályán fogadta tavaly a Loki a bajnoki címvédő FTC-t, s Baranyai Nimród az NB I. egyik legjobb csatárától sem ijedt meg: a parázs összecsapáson a szemtelenül fiatal saját nevelésű hátvéd számon kérte a marokkói válogatott támadót egyik megmozdulása okán, s ekkor lehetett látni, a tehetséges sportoló szíve piros-fehér. Rengeteg szurkoló emlegeti azt a jelenetet, és azt az összecsapást, amely azért is bírhatott ekkora jelentőséggel, mert hatalmas meglepetésre sikerült legyőzni akkor a Ferencvárost. Ezt követően rendre szóhoz jutott az ifjonc, volt arra is szép számmal alkalom, hogy a kezdőcsapatban is helyet kapott az aktuális menedzsertől. Hamar ki is vívta magának a szimpatizánsok szeretetét, s a debreceni publikumra egyébként is jellemző, hogy a saját nevelésű labdarúgókkal valamelyest elfogadóbbak. Nem csoda, hisz visszanézve a Loki korábbi bajnokcsapatainak összetételét, elmondható, hogy a városhoz köthető futballisták alkották a keretet. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egy tehetséges sportolónak is akadhatnak hiányosságai, ám azokat hatalmas szívvel és akarattal sokszor tudja kompenzálni, s ez alól Nimród sem volt kivétel. Ha nagyító alá vesszük posztriválisait, akkor Kusnyír – amennyiben egészséges –, kirobbanthatatlan Szrdjan Blagojevics „gálakezdőjéből”. Szó se róla, a Loki 29-ese remek formában játszik, s akkor sem lehetnénk meglepve, ha Marco Rossi a jövőben meghívót küldene a jobbhátvédnek. Ha valamilyen okból kifolyólag mégsem áll a mester rendelkezésére, akkor Bévárdi Zsombor is jó opció a szerb tréner számára. Mindent egybevetve, valóban jól áll a Vasutas ezen a poszton, de akkor is felmerül az emberben, valóban jó döntés volt kölcsönadni Baranyai Nimródot? Ha azt az aspektus vizsgáljuk, hogy egy NB I.-es klubnál fog vélhetően fordulóról fordulóra szerepelni, tapasztalatot gyűjteni, és jó formában tér majd vissza anyaegyesületéhez, akkor nincs kérdés. Amennyiben viszont sikeresen szerepel majd Mezőkövesden, s a borsodi klub él is opciós lehetőségével, miszerint végleg megvásárolhatja játékjogát, akkor egy ígéretes játékost veszíthet el a debreceni labdarúgás. Kár lenne érte…

Orosz Krisztofer