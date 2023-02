Szilágyi Nikolett személyében válogatott tornász csatlakozott a DEAC-hoz. Tehetsége hamar kitűnt, mivel azonban a cívisváros nem rendelkezett a magas szintű szertornához szükséges teremmel, így Niki már 8 évesen szüleivel Békéscsabára költözött, ahol adottak voltak a körülmények az előrelépéshez. Akkori edzője, Harangozó Ildikó mindent megtett, hogy a tehetséges tornász fejlődése zökkenőmentes legyen, végül az ő javaslatára igazolt a fővárosba 2018-ban. Az UTE igazolta le, az elmúlt években több szép eredményt ért el, a válogatottba is bekerült, mégis úgy döntött, hazatér - olvasható a DEAC közleményében.

– A Debreceni Egyetemen szeretném majd folytatni a tanulmányaimat, emiatt is döntöttem úgy, hogy egyesületet váltok, és visszatérek a szülővárosomba. Nagyszüleim Debrecenben élnek, és a régi tornásztársaim is a DEAC színeiben versenyeznek, így örömmel jöttem haza – fogalmazott a fiatal tornászlány.

Niki az elmúlt években a felnőttek között is bizonyított. 2021-ben megnyerte az országos bajnokság egyéni összetett számát, és még ebben az évben bekerült a felnőttválogatott keretébe. Elutazott Japánba, a Kitakjúsúban rendezett világbajnokságra, ahol talajon és gerendán indult, majd egy évvel később, 2022-ben Liverpoolban már mind a négy szeren bemutathatta gyakorlatát. Eddigi legnagyobb eredménye, hogy tavaly a párizsi világkupán döntőbe jutott gerendán.

– Már kicsi korom óta az olimpiai részvétel a fő célom, ennek rendelek alá mindent. Jelenleg arra törekszem, hogy az idén rendezendő Európa- és világbajnokságra kijussak, és a gyakorlataimat lehetőleg hibátlanul mutathassam be. Folyamatosan tanulom az új elemeket, mindig van hová fejlődni – tette hozzá Szilágyi Nikolett.

Leigazolásával kapcsolatban a DEAC női tornacsapatának edzője, Antal Mária is nyilatkozott.

– Niki már pici korában is nagyon tehetséges tornászom volt. Szerettem vele dolgozni, a versenyeken előadásmódjával 110 százalékot tudott nyújtani. Mindig nagyon becsületesen, keményen edzett. A DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános iskolájának a diákja volt, innen indult pályafutása. Jelenleg Budapesten, sportosztályban tanul, édesanyjával és testvéreivel a fővárosban él, a válogatott kerettel edz, és készül a magyar bajnokság versenyeire, valamint az áprilisban rendezendő Európa-bajnokságra. Az edzéseket a szövetségi kapitány irányításával végzi. Az érettségi után szeretné tanulmányait a Debreceni Egyetemen folytatni. A DEAC-nak két éve van női tornaszakosztálya, így nyitott volt az út Niki előtt. Bács Zoltán kancellár úrral egyeztetve nem láttuk ennek akadályát, hogy a tehetséges lány DEAC-os legyen, így 2023-tól szakosztályunkat fogja erősíteni. Célunk, hogy mentálisan támogassuk, pozitív körülményeket teremtsünk számára, és nemcsak a sportban, hanem a tanulásban is megállja helyét. Fejlődését – mióta továbbirányítottam Békéscsabára –, folyamatosan követtem, és jelenleg is mindenben támogatom, hiszen ebben a korban a lelki segítség is nagyon sokat számit. Édesanyja is tornászom volt, így közösen sokat tudunk segíteni a nehezebb napokban – zárta Antal Mária.