Emlékezetes eredménnyel zárta a 2022-es naptári évet a Debreceni Egyetem jégkorongcsapata, hiszen hazai környezetben a listavezető Budapest Akadémiát 4–2 arányban múlták felül. György József együttese a tabella ötödik helyén áll a keddi összecsapás előtt, míg a DAB a tízcsapatos pontvadászat kilencedik helyén tanyázik. A találkozó esélyesei egyértelműen a fekete-fehér cívisvárosiak, ám figyelmeztető jel lehet, hogy az utóbbi időben rendre szoros eredményt hozott a két gárda ütközete. Sági Martin, a DEAC játékosa a HAON-nak elmondta: győzni szeretnének a idegenben is. – Minden mérkőzésre ugyanúgy készülünk, ez igaz a Dunaújváros elleni összecsapásra is.

Ha minden igaz, akkor a sérültjeink is felépülnek, ami segítséget jelenthet számunkra. Végre lehetőségünk lesz, ha nem is végig, de négy sorral játszani, amely véleményem szerint pozitív hatással lehet a végkimenetelre.

Az utóbbi időben szoros meccseket vívunk az Acélbikák ellen. Idén általában az a csapat, aki a pályaválasztó, jobban is kezdi a mérkőzéseket. Mi fogunk idegenben szerepelni, biztos vagyok benne, hogy a hazaiak is mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy győzni tudjanak. Ahogy látszik is a tabellán: mindenkinek hatalmas szüksége van a pontokra a rájátszást érő helyek megszerzése érdekében, szóval előreláthatólag nehéz meccs lesz – nyilatkozta a debreceni játékos, aki hozzátette: jó alakulatnak tartja a DAB-ot, akik gödörben vannak jelenleg, s reméli ott is tudják majd tartani őket.

Heti három meccs

Ellentétben sok sportággal, a jégkorongban megszokott, hogy akár hetente több alkalommal is pályára lépnek az együttesek a bajnokságban. Jelen esetben ez a helyzet áll fenn a DEAC háza táján is, hiszen kedden Dunaújvárosra utaznak, pénteken itthon fogadják a Ferencvárost, majd vasárnap az Újpest otthonában vendégeskednek György Józsefék. Sági Martin portálunknak úgy nyilatkozott: fizikailag felkészülten várják a soron következő feladatot. – Sok játékos úgy tartja, hogy inkább mérkőzésen szerepel, mintsem edzésen. Véleményem szerint az a tény, hogy négy sorral tudunk majd játszani, biztosan segíteni fog, de amennyiben csak háromra lesz lehetőségünk, akkor sem lenne probléma.

Elég sokat szoktunk tréningezni a mindennapokban, ahol nagy hangsúlyt fektetünk az erőnlétre, így remekül fel vagyunk készítve a megpróbáltatásokra.

Sok sportágra igaz, hogy inkább mérkőzéseken szerepelnek a sportolók, mint edzésen, hiszen végül is ez a fő számunk – mondta a sportoló.

Mindig győzni szeretnének

Nehéz lenne egyelőre megjósolni, hogy melyek lesznek azok az együttesek a bajnokság csapatai közül, akik a felsőházban vagy az alsóházban végeznek majd. A DEAC erejét mutatja, hogy magabiztosan győzték le múlt héten a listavezető budapestieket. Sági Martin szerint a hajdúsági csapat képességei alapján kivívhatja akár az ötödik helyet is. – Véleményem szerint a fővárosiak felett aratott győzelem egészséges önbizalmat adott a társaságnak. Az sem mellékes, hogy végre sikerült kevés gólt kapnunk, a védelmünk és a kapusteljesítményünk remek volt, s ezeket a pozitívumokat mindenképpen magunkkal kell vinnünk a soron következő találkozóra.

Kulcsfontosságú, hogy minden fordulóba úgy menjünk bele, győznünk kell! Azért sem mellékesek az eredményeink, mert nem mindegy hol végzünk majd az alapszakasz végén.

Hogyha reálisan nézem a tabellát és a riválisok képességeit, akkor az ötödik és hetedik hely közé jósolnám magunkat, de ne legyen igazam, s álljunk feljebb ennél végelszámolásnál – nyilatkozott a cívisvárosi jégkorongozó.

A DEAC-jégkorongcsapata kedd délelőtt, a kezdő sípszót megelőzően 4-5 órával kel útra, majd a mérkőzés 18 óra 30 perckor veszi kezdetét Dunaújvárosban.

Orosz Krisztofer