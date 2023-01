– Ilyen fiatalon elveszteni valakit hatalmas veszteség a családnak, amelyre talán csak az eltelt idő hozhat enyhülést – válaszolta a HAON megkeresésére Szombathy András, az Eötvös DSE titkára, edzője. – Az egyesületünket több szempontból is megrázta a halála, hiszen Kinga személyében egy olyan embert vesztettünk el, aki nemcsak játékos, hanem az ifjúsági csapatunk edzője is volt. Annak idején nálunk lett igazolt röplabdázó, és egy év kitérőt leszámítva folyamatosan tagja volt a gárdánknak, már az NB I.-be feljutáskor is az együttes tagja volt.

Emellett központi személyisége is volt a csapatunknak, aki elsőként nyújtotta fel a kezét, ha segíteni kellett. Akaratos, nyakas volt, mégis mindenki kedvelte.

Tiszta lelkű, tiszta szívű volt, aki mindig nyíltan mondta el a véleményét.

Azok a játékosok is nagyon szerették, akiknek az edzője volt, a szülőkkel is jó kapcsolatot ápolt. Most vehette volna át az egyesület Jó tanuló, jó sportoló díját, hiszen tavaly a Nyíregyházi Egyetemen diplomázott kitűnővel. Most állt munkába, előtte állt az egész élet... – sóhajtott fel a szakember.

Forrás: DSZC-Eötvös DSE-archív

Az Eötvös DSE játékosainak a tragédia után négy nappal már NB I.-es mérkőzést kellett játszaniuk a BVSC otthonában, rá egy hétre pedig a Gödöllőt fogadták, talán senki sem csodálkozik azon, hogy mindkét összecsapásukat elveszítették a debreceniek.

– A játékostársainak, a játékosainak, és a szakmai stábnak is komoly fájdalom az elvesztése.

Azokon a mérkőzéseken, amiket már nélküle kellett megvívnunk, könnyekkel a szemükben nem igazán tudtak a lányok a játékkal foglalkozni

– ismerte el a tréner. – Kinga mezét kitettük a kispadra, a lányok gyászszalaggal játszottak a karjukon és a hajukban, de látszott, hogy a koncentráció nagyon visszaesett. Ebben nyilván az edzéshiány is közrejátszott, hiszen egy ideig nem tudtunk tréningezni, ami után nemcsak fizikálisan, hanem lelkileg is gyengék lettünk. Szombaton már a Szent Benedek együttesének otthonában játszunk bajnokit, remélem szép lassan lelkileg és fizikálisan is visszaerősödünk, mert szeretnénk kiharcolni a bennmaradást, már csak Kinga miatt is – nyilatkozta Szombathy András.

MSZ