Álmosan indult a 2022-es év a sport világában: ahogy azt megszokhattuk, a január eleje nem a hangos sikerektől és óriási eseményektől marad emlékezetes. Ennek ellenére ezúttal is van mire visszatekinteni. Óriási elismerésben részesült egy hagyományos cívisvárosi rendezvény, ugyanis a Debreceni Egyetem (DE) által szervezett Buzánszky Jenő labdarúgó egyetemi kupa kapta az Év szabadidős sporteseményének járó díjat az Év Sportolója Gálán, a díjat Bács Zoltán vette át.

A hónap végén pedig nagyot szólt a DEAC hokisainak sikere, a debreceni jégkorongozók megvédték címüket a Magyar Kupában, miután a döntőben 4–3-ra legyőzték a Fehérvárt.

Februárban egy nagy igazolást jelentett be a Sportcentrum, kiderült, a világbajnoki ezüst- és bronzérmes, Eb második magyar kardvívó, Iliász Nikolász Debrecenben folytatja. Fontos mérfőldkő volt az is, mikor átadták a Németi Gyula küzdősporttermet a Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campusán.

A hagyományokhoz híven ismét összegyűltek a világ legjobb bokszolói az Oláh Gábor utcán, hogy megmérkőzzenek a 66. Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyen.

A DEAC kosarasainak életében nagy változást hozott, mikor felmentették edzőjüket, Jorgosz Vovoraszt, akinek helyére Berényi Sándor ugrott be. A Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán található Dr. Kamuti Jenő termet is átadták a vívók számára. A DVSC női kézilabdacsapatát újabb két évig támogatja névadó szponzorként a Schaeffler Debrecen – az erről szóló megállapodást sajtótájékoztatón jelentették be. Az eseményen kiderült az is, 2022 nyarán Kácsor Gréta, Hámori Konszuéla, Töpfner Alexandra és a francia válogatott kapus, Catherine Gabriel is Debrecenben folytatja pályafutását. A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának sportszervező szakos hallgatója, Liu Shaoang 500 méteren elért aranyérmével sporttörténeti sikert könyvelhetett el a pekingi téli ötkarikás játékokon.