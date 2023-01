A Debreceni Egyetem alakulatának játékosai a január 28-án, szombaton megismert összeállításban vasárnap próbáltak jobb eredményt kicsikarni, szerencsére Dalecky és Spirko után a sérültek/betegek kontingense nem gyarapodott tovább, Novotny és Smirnov is vállalta a játékot. A klub keddi közlése szerint előbb Novotny kapuvasa keltett izgalmat, a másik oldalon Shirley hibázta el Peresunko átadását. A 22. percben egy korong kipattant Hetényi Zoliról, az arra járó Kiss Patrik pedig betalált. A játékrész vége táján Bukor remek passzát Vokla vágta az újpesti hálóba, majd Peresunko lőtte be Kovács Alex passzát. Az 52. percben Kiss Patrik értékesített egy ziccert, majd Zalamay lövésébe jókor nyúlt bele Versic. Ekkor az eredményjelzőn 2-3 volt az állás az újpestiek javára.

A hátralévő időben erősen nyomtak a debreceniek, nagy erőket mozgósítottak az egyenlítés érdekében, az állás azonban már nem változott, a lilák megszerezték a bronzérmet a Magyar Kupában.

A győzelemre elsősorban a mentális felkészülés céljából lett volna nagy szükségük, ám ez sem sikerült, és ismét csak egy gólon múlott minden. Vissza kell térni tehát az Erste Ligába, ahol vannak még feladataik. Az alapszakaszból két mérkőzés maradt hátra, pénteken az UTE, vasárnap a DVTK Jegesmedvék ellen szállnak jégre hajdúságiak. A tabellán jelenleg 50 ponttal a 7. helyen áll a DEAC, három ponttal a Csíkszereda mögött. Saját kezükbe véve a sorsukat, akkor mehetnek biztosra, ha mindkét találkozót megnyerik rendes játékidőben, miközben a Szereda két pontot veszít az Acélbikákkal szemben. Minden más eset csak hab a tortán, azaz akkor meg kell küzdeni a továbbkerülésért.

A két mérkőzést, de főleg az UTE elleni összecsapást feltétlenül győzelemmel kellene befejezni, elsősorban hangulati tényezők okán.

Nem mellékes, milyen hangulatban indul a rájátszás és kell-e a bekerülésért is külön játszani. A debreceniek számára most, az alapszakasz véghajrájában olyan légkört kellene létrehozni a jégcsarnokban, ami érzékelteti, hogy ezek a meccsek a szurkolóknak is nagyon fontosak, de nem feszülnek rá különösen a feladatra, ami leginkább a lelátói szurkolás eredménye lehet. Aki nem tud a meccsen személyesen szurkolni, az az Erste Liga TV élő adásában követheti a találkozót.

A mérkőzés február 3-án, pénteken 18.30-kor kezdődik.