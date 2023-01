Debrecen városa!





Köszönök mindent az elmúlt két és fél évért, ahogy az első naptól kezdve befogadtatok minket és sosem érezhettük magunkat idegennek. Debrecen örökre a szívünkben marad és nem csak azért, mert kislányunk itt látta meg a napvilágot. Most búcsúznunk kell, de tartsátok meg a szép emlékeket és engedjétek el a rosszakat, ahogy mi is tenni fogjuk. Köszönöm mindenkinek, akivel a DVSC sikeréért dolgozhattam. Számomra volt megtiszteltetés. Külön köszönet a klub vezetőségének és edzőinek, hogy nem álltak útjába ennek a lehetőségnek!A továbbiakban minden jót kívánok Nektek, a csapatnak pedig nagyon sok sikert a jövőben is!