A frizbi és a közelgő Ultimate Frizbi Egyetemi Világbajnokság jegyében tartanak sporthétvégét péntektől vasárnapig a Fórum Bevásárlóközpontban.

A rendezvény szerdai sajtótájékoztatóján Mizsér Attila olimpiai bajnok öttusázó, vb-nagykövet elmondta, a sport szerelmeseként örömmel vállalta el a fővédnöki tisztséget. – A július 4-8. között megrendezendő debreceni világbajnokság jegyében a következő hónapokban rendszeresen röpködni fognak a korongok a cívisvárosban. Ez lesz az első egyetemi vb, a Nemzetközi Repülőkorong Szövetség pedig szeretné, ha az esemény jó hírét vinné a sportágnak, ugyanis az a tervük, hogy pár év múlva a Egyetemi Világjátékokon is bemutatkozzon a frizbi. A vb egyik nagy jelentősége, hogy válogatóversenyként is szolgál a 2024-es Európai Egyetemi Játékokra, melynek házigazdája a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem lesz majd – fogalmazott a vb-nagykövet.

Kilenc sportág

A júliusi vb-re eddig három kontinensről is jelezték egyetemi csapatok a részvételi szándékukat: érkezhet küldöttség Kínából, Japánból, Mexikóból, Kolumbiából, Törökországból, és természetesen Magyarországról. Hazánkból négy felsőoktatási intézmény is tudatta, hogy szívesen megméretné magát, az biztos, hogy a Debreceni Egyetem legjobbjai ott lesznek az eseményen.

A DEAC és a Fórum közös szervezésében megrendezendő sporthétvégével kapcsolatban Bács Bence, a DEAC marketingmenedzsere árult el részleteket. – Az egyesület 36 szakosztályából szeretnénk többet is bemutatni, így a frizbi mellett másik nyolc sportág – péntek: darts, floorball, cheerleader; szombat: cheerleader, amerikai foci, jégkorong; vasárnap: cheerleader, labdarúgás, vívás, karate, darts – alapjaival is megismerkedhetnek az érdeklődők – ismertette a szakember hozzátéve, értékes ajándékok is gazdára találnak majd.

Mint portálunk megtudta, ehhez mindössze annyit kell tenniük az érdeklődőknek, hogy odamenjenek a rendezvényen felállított standokhoz, és a lehetséges öt pecsétből legalább négyet begyűjtsenek. Akinek ez sikerült húzhat egy zsákbamacskát, és ha nyert, már veheti is át az ajándékát.

Motiváltak

Kuszkó Zsolt, Debreceni Egyetem Sporttudományi Intézet testnevelője arra hívta fel a figyelmet, hogy a világbajnokság benne van abban a négy kiemelt sportversenyben, amit rendez majd a cívisvárosi felsőoktatási intézmény. – Jó a kapcsolatunk a magyar és a nemzetközi repülőkorong szövetséggel is, melynek eredményeként egyetemi testnevelésként is meghirdettük a frizbit – osztotta meg a Kuszkó Zsolt.

Rácz Árpád, a DEAC frizbiszakosztályának vezetője hangsúlyozta, meg kell ragadniuk a lehetőséget, hogy minél szélesebb körben bemutathassák a kedvenc sportjukat. – Ehhez rengeteg segítséget kapunk a klubtól, az egyetemtől és a szövetségtől, amiért nagyon hálásak vagyunk. Várunk mindenkit a sporthétvégére, itt lesznek a játékosaink, akik szívesen bevezetik majd a frizbi rejtelmeibe az érdeklődőket – tudatta a szakosztályvezető.

Zárásként Gombos Nóra, a DEAC FreeBees csapatkapitánya elmondta, mindannyian nagyon motiváltak, várják a hétvégét és a vb-t is.

A sporthétvégén a szakosztályoknál lehetőség nyílik az adott sportág kipróbálására, játékos feladatok elvégzésére, a felszerelések felpróbálására, illetve toborzás is lesz.

MSZ