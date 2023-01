A DEAC női röplabdázói az év első tétmeccsén a Salgótarján otthonában 3:0-s győzelmet arattak az előző héten. Kuszkó Zsolt tanítványaira szombaton sokkal kiélezettebb összecsapás várhat, mivel a harmadik helyen álló Szolnok érkezik a DESOK-ba. Amennyiben debreceni gárda 3:0-ra vagy 3:1-re nyer, akkor maga mögé utasítja a Tisza-parti alakulatot a tabellán – számolt be a cívisvárosi klub honlapja.

– Tudjuk, hogy megelőzhetjük őket, ez is motivációt ad nekünk – szögezte le Mátyus Panna. – Október végén sajnos 3:0-s vereségbe futottunk bele a csarnokukban. A képet árnyalja, hogy azon a találkozón súlyosan megsérült kulcsemberünk, Hajdu Anna. Lelkileg nagyon megviselte a csapatot Anna elvesztése, ezért is alakult úgy az a meccs, persze azt sem szabad elvitatni, hogy nagyon ügyesen röplabdáztak a szolnokiak, valamint végig koncentráltak. Szeretnénk visszavágni nekik, de ez nem lesz egyszerű feladat. Az biztató, hogy az edzéseken jól pörögtünk ezen a héten, több új dolgot is elsajátítottunk. Hajdu Annát leszámítva úgy fest, hogy mindenki pályára léphet. Gáspár Kriszti hosszú kihagyást követően térhet vissza, van benne némi drukk, de próbáljuk mindig támogatni és biztatni őt – zárta mondandóját a feladó.