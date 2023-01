A szezon végéig a DEAC Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatója, a DEAC élvonalbeli csapatának korábbi trénere, Berényi Sándor irányítja az NB I. B Piros-csoportjának ötödik helyén álló cívisvárosi ifjakat – jelentette be az egyetemi klub.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, David Dedek menesztését követően a klub szakvezetése a felnőtt második vonalban szereplő debreceni U23-asok mesterét, Andjelko Mandicsot nevezte ki a DEAC NB I. A-csoportos alakulatának élére. A szerb szakember másfél idényen keresztül vezette a fehér-fekete fiatalokat, akikkel a tavalyi kiírás végén történelmi sikert elérve bronzérmet szerzett az NB I. B Zöld-csoportjában, és feljutott a másodosztályba. Az Andjelko Mandics által megkezdett munkát Berényi Sándor folytatja a vezetőedzői pozícióban; a DEAC Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatója tíz győzelemmel és hat vereséggel az ötödik helyen veszi át a karmesteri pálcát elődjétől.

– Andjelko kiemelkedő eredményeket ért el a társasággal, a fiúk egyénileg és csapatként is rengeteget fejlődtek a kezei alatt. Egy igazi sikertörténet az övék, melybe kényszerűségből, az A-csoportos csapatot érintő változások miatt voltunk kénytelenek belenyúlni. Egy rendkívül összetartó közösség alakult ki az elmúlt másfél év során, szorgalmas, jó felfogású srácok alkotják a keretet, így természetesen örömmel vágtam neki ennek a feladatnak. Már megvoltak az első közös edzések is, meglehetősen pozitívak a benyomásaim – nyilatkozta a DEAC honlapjának Berényi Sándor, aki a tavaszi célokról és a várható módosításokról is beszélt.

– A feljutáskor a bennmaradást tűztük ki célul, de az eddigiek fényében úgy gondolom, hogy joggal lehetnek ennél merészebb ambícióink is. Reális esélyünk van kvalifikálni a rájátszásba, azonban fontos megjegyezni, hogy a meccskereteinket a felnőtt együttes érdekei sokszor befolyásolhatják majd, illetve szeretnénk elkerülni a több fronton harcoló játékosaink túlterhelését is. A folytatásban a B-csoportban eddig kevesebbszer pályára lépő, fiatalabb kosarasaink is lehetőséget fognak kapni, már csak azért is, mert az idény végére a mostani magból néhányak kiöregednek az U23-as korosztályból, el kell kezdenünk tehát építeni a jövőt is – foglalta össze gondolatait a szakvezető.

Berényi Sándor vasárnap 17 óra 30 perckor a MAFC otthonában debütálhat az U23-asok kispadján