A Debreceni Egyetem futsalosai jelenleg a hatodik helyet foglalják el az idei pontvadászatban, de egy esetleges jó eredménnyel több helyet is előreléphet a csapat. A bajnokságban eddig 9 mérkőzésből 5 alkalommal győztek a cívisvárosiak, emellett 2-szer játszottak döntetlent, és ugyanennyiszer hagyták el pont nélkül a pályát. A DEAC játékosa, Harmati Tamás a Haonnak elmondta, erős ellenféllel játszanak a következő fordulóban, de bízik a jó formában és a csapat erejében. – A válogatottból térünk vissza néhányan, így most lesz az első közös tréning. Pénteken még edzünk egyet, s ezután kelünk útra. Úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas mérkőzésre van kilátás, annak ellenére is, hogy sérülésekkel bajlódunk. Arra számítok, hogy a Haladásnak méltó ellenfelei leszünk, és megpróbáljuk ugyan azt nyújtani, amit a szurkolóink már megszoktak tőlünk. Minden mérkőzésen igyekszünk az utolsó percig küzdeni, szívünket-lelkünket kitenni a pályára, amely remélhetőleg most is kifizetődik majd – mondta a válogatott játékos, aki hangsúlyozta: vélhetően nüanszok fognak dönteni a soron következő ellenfél ellen.

A középmezőnyben található jelenleg a DEAC futsalcsapata. Habár a szezont megelőzően nem ez volt a célkitűzés, hiszen a felsőházat célozták meg a debreceniek, a sportoló szerint mégis bizakodóak lehetnek. – A táblázat első felében szeretnénk végezni, ha ez sikerül, akkor viszont bármi lehet a legvégén. Ahogy szokták mondani: „evés közben jön meg az étvágy”. A mostani helyezésünkkel nem vagyok elégedett, de reálisan nézve jelenleg ez a valóság. Olyan csapatok vannak előttünk, akik pár dologban még előttünk járnak, de reménykedek benne, hogy hamar el tudjuk tüntetni ezt a különbséget. Rendkívül motiváló számunkra, hogy egy győzelemmel akár több helyet is előreléphetünk, ezért fogunk dolgozni. A Haladás a bajnokság elején sok pontot elszórt, de egyre jobb formában játszanak hétről hétre, ahogy mi is, így parázs és izgalmas összecsapásra számítok – fejtette ki Harmati Tamás.

A Haladás-DEAC mérkőzést szombaton, 18:30-kor rendezik a Haladás Sportcsarnokban.

Orosz Krisztofer