Több méter magasba futó fémrudakkal teli edzőteremben várt ránk Karasszon Luca és Tokaji Fruzsina, mind a ketten rúdsportolók. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az általános iskolás lányok nemrégen kimagasló eredményt értek el a svájci Lausanne-ban megrendezett IPSF Rúdsport és Légtorna Világbajnokságon, ennek apropóján beszélgettünk velük a rúdsport iránti elköteleződésükről. Egyetlen pillanatra megszeppentünk a számunkra idegen környezetben, ahol a tizenhárom éves barátnők heti négy-öt alkalommal két-három órát is eltöltenek a folyamatos fejlődésért. Egyhamar megtudtuk: szenvedély, kitartás, továbbá az edzők támogatása, pozitív hozzáállása tartja őket itt rendületlenül.

Karasszon Luca és Tokaji Fruzsina

Forrás: Czinege Melinda

A szertornász múlttal rendelkező lányok két éve tették le a voksukat a rúdsport mellett, mostanra pedig kiteljesedni látszanak benne. Az első évben még egyéniben mutatták meg mire képesek, úgy országos és nemzetközi eredményeket zsebeltek be. Idén év elején azonban úgy döntöttek, duóban folytatják a versenyzést. Még az edzőket és a szülőket is meglepte az elhatározás, de támogatták a sportolókat, akik közösen eljutottak egészen a világbajnokságig, ahonnan ezüst éremmel tértek haza.

A világbajnoki ezüstérem bakancslistán szerepelt. Amikor januárban kigondoltuk, hogy duózni szeretnénk, a szüleink is csak mosolyogtak a tervünkön. Meglepte őket, hogy szeretnénk kijutni a világbajnokságra, és hogy ott szeretnénk érmet szerezni. Nem gondolták volna, hogy ilyen rövid idő alatt el tudjuk érni a vágyunkat

– osztották meg.

Forrás: Czinege Melinda

De nemcsak a szülők és az edzők, a Rúdtánc Debrecen vezetője, Dobolán-Kardos Erika, valamint a szakmai trénerük, Varga Brigitta is félve fogadta a lányok elhatározását. Kérdéses volt, hogy a mindössze két éve rúdsportoló fiataloknak érdemes-e elindulni a magyar bajnokságon az elit kategóriában. Ez ugyanis a legmagasabb kategória a sportszekcióban, több éves versenyzői, oktatói és sportolói múlttal rendelkező versenyzők indulnak ebben a kategóriában. Az edzők – látva a lányok teljesítményét és lelkesedését – esélyt adtak a megmérettetésnek. Luca és Fruzsina öt hónap alatt a tőlük telhető legmagasabb szinten begyakorolták a koreográfiát, szinte minden nap órákat edzettek, és Budapesten külön edzőhöz is jártak gyakorolni.

A szorgalom végül elhozta a sikert: megnyerték a magyar bajnokságot, majd a világbajnoki ezüstöt.

Forrás: Czinege Melinda

Nincs pont, ha nem teljes a szinkron

A párossal beszélgettünk arról is, hogy a duó számukra könnyebbséget vagy éppen nehézséget jelent-e. A lányok elmondták, hogy mindig átlendítik egymást a nehézségeken, és hogy együtt magabiztosabban tudnak kiállni a közönség elé. Ugyanakkor rengeteg gyakorlást igényel, hogy a koreográfiákat szinkronban tudják bemutatni, ez ugyanis a legfontosabb szempont ebben a kategóriában. Hiába a perfekt kivitelezés, ha nem tökéletes szinkronban mutatják be az adott elemet, nem jár érte a pont. – Nagyon nehéz, és sok esély van arra is, hogy leesünk, de együtt leküzdjük ezt a félelmet is – mondta Luca.

Voltak már olyan eséseink, melyek után kicsit félve mentünk fel a rúdra, de végül mindegyiket leküzdöttük. Visszamentünk, sokszor még ugyanazon az edzésen. Ezt szeretjük csinálni, és egy sérülés miatt nem akarjuk feladni

– tette hozzá Fruzsina.

A lányok hisznek magukban, és fiatal koruk ellenére példás kitartással űzik a rúdsportot. Még akkor is, ha olykor el kell magyarázni a környezetüknek, hogy ez nem csupán szórakozás, és legfőképpen nem csak mások szórakoztatására való mozgásforma, hanem egy kőkemény, testsúlyos edzés. A terveik között további nemzetközi megmérettetések szerepelnek, és szeretnék, ha egyszer maguk is taníthatnák ezt a számukra oly kedves mozgásformát.

BBI