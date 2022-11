Nagy port kavart az elmúlt napokban, hogy az olimpiai bajnok testvérpár, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang a héten a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) hozzájárulását kérték egy országváltáshoz vezető folyamat megindításához. A MOKSZ erről szóló közleményéből kiderült, a két rövidpályás gyorskorcsolyázó nem nevezte meg, hogy melyik ország színeiben kívánja folytatni pályafutását, és a szövetség felé egy nemzeti szövetség sem jelzett igényt formálisan vagy informálisan a sportolók versenyzői jogának megszerzésére. A fivérek döntésének egyik oka valószínűleg az lehetett, hogy az őket gyermekkoruktól edző kínai Csang Csing Linát kinevezték hazája gyorskorcsolya-válogatottjának vezetőedzői pozíciójára.

A Haonnak Kósa Lajos szövetségi elnök beszélt a kialakult szituációról. A vezető nem tagadta, nagyon sajnálja a testvérek távozását, mert jó volt velük dolgozni, és nagyszerű eredményeket értek el közösen. – Az a pillanat, hogy a fivérek már nem korcsolyáznak magyar színekben mindenképpen eljött volna, hiszen vagy máshol versenyezhetnek, vagy visszavonulnak. Két ilyen világraszóló tehetség, nagyság váltását mindegyik sportág megérezné, de jó néhány – remélem ilyen lesz a korcsolya is – már bebizonyította, hogy van jövő egy-egy klasszis elvesztése után. A mi munkánkat majd az méri le, hogy vajon lesz-e folytatás. Én nagyon bízom benne, hogy igen, mert a fiatalok – fiúk és a lányok is – a legszebb reményeket táplálják bennünk – fogalmazott.

Kósa Lajos arra is felhívta a figyelmet, bár eddig is nagyszerű edzőik voltak, beindították a felsőfokú korcsolyaedzői szakképzést a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen. Hozzátette, az eredményeknek és a munkának köszönhetően jelenleg sokkal többen korcsolyáznak, mint azt tették korábban. – Nagyon komoly ifjúsági eredményeink vannak: olimpiai második és harmadik helyről beszélünk. Dolgozunk a jövőn, van négy évünk a következő, milánói olimpiáig, szerintem be fog érni a csapat – tekintett előre a sportági vezető.

Liu Shaoang

Forrás: Napló-archív

A szövetség csütörtöki elnökségi ülésén tárgyalta Liuék kérelmét, és végül sajnálattal, de tudomásul vette, hogy a testvérek nem kívánják aláírni a MOKSZ-szal a 2022-2026 közötti olimpiai ciklusra vonatkozó sportolói szerződést, és melynek hiányában nem is tudnák őket magyar színekben versenyeztetni. Az elnökség arról is határozott, hogy ragaszkodik az ilyen esetekre a szerződésekbe foglalt költségek megtérítéséhez. – A versenyzők mindegyike olyan szerződést írt alá a MOKSZ-szal, hogyha a sportoló más ország színeiben kívánja folytatni a pályafutását, akkor a szövetség ehhez hozzájárul, ha az előző három év felkészítési és versenyeztetési költségeit a korcsolyázó vagy az adott ország, esetleg egy szponzor kifizeti. Ez egyfajta nevelési, fejlesztési költség. Teljesen közismert ez a konstrukció számtalan sportágban, mi is ezt alkalmazzuk – magyarázta Kósa Lajos, aki portálunk kérésére Dzse Szu Csun, a magyar válogatott dél-koreai edzőjének helyzetére is kitért.

Liu Shaolin Sandor

Forrás: Napló-archív

Elmondta, az elmúlt időszakban a szövetség biztosította a fivérek edzésének feltételeit a kínai válogatottal és Csang Csing Linával Pekingben, ezt a munkát a MOKSZ nevében Dzse Szu Csun segítette. A történtek fényében a szövetség felvette a kapcsolatot a dél-koreai szakemberrel kérve, térjen vissza Magyarországra. – Talán hétfőn vagy kedden érkezik meg, akkor természetesen azonnal leülünk vele, hiszen van egy csomó közös feladatunk. Nyilván az, hogy a fiúk elmennek a magyar szövetségtől esetleg az ő elképzeléseit is módosítja, épp ezért kell közösen beszélni, hiszen vele is élő szerződésünk van – nyilatkozta Kósa Lajos egyben hangsúlyozva, egy új időszak kezdődik, de semmiképp nem temetné a magyar korcsolyacsoportot.

MSZ