A szombaton 18 órától kezdődő találkozón egy győzelemmel David Dedek együttese megkezdheti a felzárkózást a középmezőnyhöz.

Nem a legjobb előjelekkel várhatja kilencedik bajnoki mérkőzését a Debreceni Egyetem alakulata, hiszen szerdán a végjátékban elvesztett zalaegerszegi mérkőzést követően visszacsúsztak a tabella 12. helyére. Az alapszakasz harmadához érkezve a DEAC 2-6-os mérlegénél csak a mind ez idáig nyeretlen Nyíregyháza és az újonc Budapesti Honvéd „büszkélkedhet” gyengébb mérleggel - írja a DEAC honlapja.

– Nagyon csalódottak voltunk a legutóbbi vereséget követően, hiszen győzni szerettünk volna Zalaegerszegen. Most is nagyon közel voltunk a sikerhez, de nagyon nincs időnk keseregni, hiszen három napot követően jön a következő megmérettetés. Meg kell próbálnunk tovább fenntartanunk a koncentrációnkat, hiszen nem ez volt az első alkalom, hogy kétszámjegyű vezetésről, vagy a végjátékban veszítettünk el egy meccset. Ezen mindenképpen dolgoznunk kell, meg kell próbálnunk megtartani a kiharcolt előnyünket a végéig, de bízom benne, hogy most már mi is ki tudunk majd jönni győztesen egy szoros végjátékból – vélekedett a ZTE ellen 22 pontig jutó Mócsán Bálint.