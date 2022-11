David Dedek együttese ismét tetemes előnyről bukta el a mérkőzést, hiszen a második negyedben már 15 ponttal is vezettek, de a csapnivaló harmadik etapnak köszönhetően a ZTE otthon tartotta a bajnoki pontokat - írja a deac.hu.

A legutóbbi fordulóban agyrázkódást szenvedő Tóth Ádám nem állt David Dedek rendelkezésére, az Oroszlány elleni találkozót kihagyó Drenovac viszont újra ott volt a keretben. Taylor kosaraival indult a találkozó, majd az ezúttal Gumbs helyett kezdő Polyák volt eredményes egy betörés után, így két perc elteltével már 6-0 volt a DEAC javára. O’Reilly révén a hazaiak is megkezdték a pontgyártást, de dobóformájukon érződött, hogy takarékossági intézkedéseik miatt csak egyszer tudtak saját csarnokukban edzeni a meccs előtt, a negyed derekán magához is hívta övéit Sebastjan Krasovec (5-13). Az egyperces szünet után Gáspár talált be kintről kétszámjegyűre növelve ezzel a különbséget, de az egerszegiek is szép lassan megérkeztek a mérkőzésbe, sőt egy 9-1-es rohanással háromra zárkóztak. A negyed hajrája azonban újra a hajdúságiaké volt, Garamvölgyi és Scott kosarainak köszönhetően 16-22-vel zárult a játékrész.

A második felvonás kezdetén Mócsán egy dupla után kintről is betalált, majd Gáspár is eredményes volt a triplavonalon túlról, kénytelen volt kikérni második időkérését is a hazaiak szakmai stábja. Hiába zárkózott két büntetővel a ZTE, Mócsán megállíthatatlan volt, újabb hármasának köszönhetően már 15 volt közte (18-33). A folytatásban kilenc zalai pont maradt megválaszolatlanul, így újra látótávolságon belülre kerültek a Keller Ivánék. Scott büntetői és Gumbs pontos távolija után ugyan átmenetileg magához tért a DEAC, de a kék-fehérek nagyon elkapták a fonalat, így annak ellenére, hogy öt pont megmaradt a fórból, a cívisvárosiaknak jött jobban a nagyszünet (37-42).

A fordulás után is lendületben maradt a ZTE, három és fél perc után Keller gyorsindítását követően az összecsapás során először át is vették a vezetést (47-46). Szinte minden támadásból kosarat szereztek a hazaiak, így Mócsán parádés dobásai ellenére is állandósult a minimális egerszegi vezetés. Dedek mester ugyan kétszer is időt kért, és gyakori cserékkel igyekezett felrázni övéit, de a vendéglátók így is tizenegy ponttal megnyerték a harmadik etapot (64-58).

A zárófelvonás kezdetén Taylor zsákolt be faulttal együtt egy leosztást, Mócsán ötödik hármasa, Gumbs büntetői és Taylor újabb kosarát követően pedig már ismét a hajdúságiaknál volt az előny (67-68). Sokáig nem örülhettek a vezetésnek Garamvölgyiék, hiszen O’Reilly és Zsíros a következő két támadást is hárompontossal fejezte be, Trice ziccere után pedig már hét volt közte (77-70). Mócsán kettő plusz egyével kezdte meg végső hajráját a DEAC, Gumbs és Polyák büntetőit követően pedig egy perccel az órán már csak egy volt közte (77-76). Az egész mérkőzésen kiválóan játszó Trice viszont a végjátékban is döntő faktornak bizonyult, előbb faulttal együtt fejezett be egy betörést, majd egy duplával lezárta a mérkőzést. Összességében ötpontos veresége ellenére helyenként kifejezetten bíztatóan kosárlabdázott a Debreceni Egyetem alakulata, melyre lehet alapozni a jövőben.

Folytatás szombaton hazai pályán, az utóbbi időben mumussá váló, ám idén eddig gyengélkedő Szeged ellen.