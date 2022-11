Ki ne emlékezne arra, amikor néhány szezont megelőzően a böszörményi csapat szinte kilátástalan helyzetben volt, és talán a legmerészebb álmaikban sem gondolhatták volna az együttes szimpatizánsai, hogy ilyen rövid időn belül akár a feljutást is megcélozhatja a klub. Az idei bajnokságban negyedik helyen álló gárda eddig 7 győzelem mellett, 3 döntetlent és két vereséget szedett össze.

A remek mérlegnek köszönhetően mindössze egy pont a lemaradásuk a második helyezettel szemben, s hét a listavezető Nyíradonyhoz képest.

Gyarmati Zoltán, a HTE vezetőedzője a Haonnak elmondta, soron következő ellenfelüket is tisztelniük kell, és ebben az esetben mindhárom pontot begyűjthetik. – Minden mérkőzés fontos számunkra, még akkor is, ha egy együttes nem úgy szerepel ahogy az elmúlt években. Semmiképpen sem vesszük félvállról az összecsapást, és mindenféleképpen győzni szeretnénk. A Sportiskola ugyanabban a helyzetben van, mint amiben a böszörményi labdarúgás volt két évvel ezelőtt. Akkoriban nekünk is újra kellett építenünk magunkat, s az egész rendszert, de biztos vagyok benne, hogy a debreceniek is át fogják vészelni ezt az időszakot – mondta a tréner, aki hozzátette: kizárólag az elvégzett munkában hisz, és igyekszik minél hamarabb közösséget formálni aktuális csapatánál.

A helyzetkihasználás dönthet

A kék mezesek az előző két fordulóban döntetlent játszottak, előbb a Bestrong vendégeként, azt követően pedig a Hajdúnánás ellen. A szakember szerint csapata kivívta magának azt a tiszteletet, hogy nem veszik félvállról együttesét, és mindenki a maximumot szeretné ellenük nyújtani. – Aki látta az előző meccsünket az azt is megfigyelhette, hogy mennyire fel tudják egyes csapatok szívni magukat ellenünk. A vezetés, a játékosok és én is ezt egyfajta sikernek könyvelem el, hiszen már nem legyintenek ránk, amikor velünk játszanak. Ha megvan egy együttes játéka, s ez párosul helyzetekkel, akkor nincs ok aggodalomra, viszont a helyzeteket be is kell lőni. Az utolsó passzoknál előfordult a szezon során, hogy rosszul döntöttünk, vagy a ziccereinket nem rúgtuk be, így fájó pontokat is hullajtottunk. Úgy gondolom, ha ebben fejlődni tudunk, akkor előre fogunk tudni lépni – fejtette ki a tréner, majd elmondta, a szezon eleji célkitűzés a Hajdúböszörménynek a felsőház volt, de immár a dobogót sem irreális megcélozni.

A DSI-Hajdúböszörmény meccset szombaton, 13.30-tól rendezik a Debreceni Sportcentrum Stadionban.

Gyarmati Zoltán tippjei: Sárrétudvari-Püspökladány 2-1 DEAC-Nyíradony 0-2 Hajdúnánás-BUSE 1-1 Bestrong-Mononstorpályi 0-2 Józsa-Létavértes 2-2 Balmazújváros-Kaba 2-1 Hajdúsámson-DASE 1-2 DSI-HTE 0-3

Orosz Krisztofer