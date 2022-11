A szezon második Magyar Kupa-fordulóján három dobogós hellyel és két pontszerző hellyel zártak a Békessy Béla Vívó Klub párbajtőrözői az élmezőnyben, tudatta közleményben a klub. A versenyhétvégét a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban a szombati napon a kadet korosztály kezdte.

A 116 fős női mezőnyben a DSI Debrecen kiválósága, Nagy Blanka is pástra lépett. Az első asszóját Bokor Kírával vívta, akit 15-10-re le is győzött. Következő ellenfelének esélyt sem adott, 13 tusnyi különbséggel nyert Cserép Doriana ellen és jutott tovább. A legjobb 16 között az MTK színeiben induló Nébald Melinda következett, akit könnyedén, 15-5 arányban győzött le. A negyeddöntőben csapattársával, a szintén remek napot kifogó Berényi Rebekával hozta össze a sors, az asszó végén Blanka örülhetett 15-11-es győzelmének, Rebeka pedig ezzel a szintén pontokat érő 7. helyen végzett. Blanka az elődöntőben Jakobi Júliával találta szemben magát, akit magabiztos vívással, 15-7-re múlt felül. A kiváló sorozat a döntőben is folytatódott, bár az első forduló győztese, Gachályi Gréta nem adta könnyen magát, Nagy Blanka 15-13-ra diadalmaskodott és állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.