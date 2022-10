A magyar válogatott Nemzetek Ligájában nyújtott remek teljesítményének nemcsak az a következménye, hogy első kalapból sorsolták ki az Eb-selejtezőkre, hanem az is, hogy mára a Bulgáriát, Szerbiát, Montenegrót és Litvániát felvonultató csoportból kötelezőnek tekintjük a továbbjutást. Ez rendjén is van így, hiszen a szintlépésnek az is feltétele, hogy a céljainkat egyre magasabbra helyezzük. A nagy kérdés az, hogy Marco Rossi együttese ezúttal favoritként hogyan áll majd helyt, hiszen az utóbbi időszak sikeres tétmeccsein rendre csak top válogatottak ellen lépett pályára.

Azt mindenesetre felemelő látni a közösségi médiában, hogy a külföldi, labdarúgással foglalkozó oldalak hozzászólásai között a világ minden pontjáról dicsérik és elismerik a magyar válogatottat. Pedig – úgy mint itthon is – a kritikusok általában sokkal „hangosabbak”, mint akik pozitív véleményt fogalmaznak meg. Már csak ezért is fantasztikus lenne kijutni a 2024-es Eb-re, mert biztos, hogy – a magyarokon kívül is – rengetegen szorítanának a mieink sikeréért.

BA