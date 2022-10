Bár mára már nincs megállás nyáron sem a tollaslabdában, mégis az új szezon kapcsán kérdeztr a klub honlapja Mátyus Tibor edzőt, mit is lehet tudni a DSI Debrecen ezen szakágáról. Elöljáróban csak annyit, elképzelhető, hogy hazánkban még soha nem látott, nagyszabású rendezvényre készülhet Debrecen, de ne szaladjunk ennyire előre.

Mátyus Tibor azzal kezdte, vége annak az időszaknak, hogy nyáron jut egy kis idő pihenésre, felkészülésre, majd szeptembertől májusig pedig jönnek a versenyek. – Az egyik legrangosabb eseményt, az U19-es Európa-bajnokságot ezúttal augusztus utolsó hétvégéjére tették, mely ezidáig általában áprilisban volt – mondta.

A szakember arról is beszélt, jelenleg több mint 30 versenyző van a DSI Debrecen kötelékében, melyből hat a kiemelt státuszú. A többiekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, még most bontogatják a szárnyaikat, de van bennük tehetség.

– A távoli jövőben az egyik legnagyobb célunk az, hogy jövőre mi rendezhessük meg az U17-es Európa-bajnokságot a Főnix Arénában.

Ezzel kapcsolatban már elkezdődtek a tárgyalások, bízunk benne, hogy el tudjuk hozni a kontinensviadalt testközelbe a cívisvárosiaknak. A közeljövőben Orosz Teklával és Tóth Kristóffal – aki a több edzőpartner miatt Pécsett edz, de a mi játékosunk – megyünk a világbajnokságra Santanderbe, persze a magyar válogatottal egyetemben – fogalmazott a célok kapcsán a tréner, aki a válogatott vezetője is egyben.

Ha pedig kicsit mélyebbre megyünk ebben, úgy fogalmazott, hogy a vb-n Egyiptommal, Ukrajnával és Japánnal vagyunk egy csoportban, ahol a második hely megszerzése lehet a cél. Hogy miért is, vagy hogyan? – A japánok nagyon erősek, Egyiptomnál lehet eső, lehet hó, nem sok mindent tudunk róluk, az ukránokkal lehetünk éles csatában a csoport második helyének kapcsán. Igaz, a második pozíció azt jelentené, hogy a 9-16. helyért játszhatunk, ami akkora siker lenne legalább, mint amit most leművel a magyar férfi labdarúgó válogatott a felnőttek között. Azt tudni kell, soha nem voltunk még a legjobb 25-ben sem vb-n eddig. Az ukránok elleni sikerhez az edző szerint két párosgyőzelemre mindenképp szükség lesz.

Ahogy a mester elmondta, nemcsak a világbajnokságra készülnek, hanem minden egyéb megmérettetésre is, de feszes a tempó. Ott lebeg a versenyzők szeme előtt már a jövő évi Eb is, melyhez még nagyobb motivációt adhat, hogy hazai környezetben léphetnek majd a fiatalok pályára. – Van olyan, akit már bőven foglalkoztat a tudat, hogy akár trolival is eljuthat majd a kontinensharcra.

Ha pedig valaki szeretné kipróbálni ezt a sportágat, aki 6 és 10 év közötti, akkor irány a Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campusánál a teniszcsarnok, és már lehet is kezdeni!

Azért csak a legkisebbeknek ajánljuk mindezt, mert a 10 évesnél idősebbek esetében nincs arra sajnos kapacitásunk, hogy mindössze hitegetve őket, csak lejárjanak sportolni – zárta gondolatmenetét Mátyus Tibor.

HBN