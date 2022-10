Behívták az U17-es magyar válogatott keretébe a DVSC 16 éves labdarúgóját, Hornyák Csabát – közölte a klub hivatalos honlapja. A keret vasárnap találkozik Budapesten, majd edzőtáborba vonul, illetve rangos mérkőzéseket játszik, mégpedig megyénkben. A korosztályos válogatott a jövő héten Debrecenben készül, és egy UEFA felkészülési torna keretében Debrecenben és Balmazújvárosban is pályára lép, olyan erős ellenfelek ellen, mint a portugálok, a spanyolok és a hollandok.

Hornyák Csaba 6 éves kora óta a debreceni labdarúgás vérkeringéséhez tartozik, a Loki Focisuli és a Debreceni Honvéd SE érintésével 2017-ben került a DLA-ra. Az előző kiírásban a saját korosztályában és egy évvel idősebbek között is bizonyíthatott. Ebben a bajnokságban is saját, U17-es csapatán kívül lehetőséget kaphat az U19-ben is. A modern szélső hátvéd megtestesítője, aki sokat segíti a támadásokat, szorgalma, munkabírása, és gyorsasága teszi különlegessé. A DVSC idén augusztus végén profi szerződést kötött a játékossal.