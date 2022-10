– Remek mérkőzést játszottunk a győriekkel, még egy picikét csalódottak is voltunk a végén, mert úgy mentünk a Kisalföldre, hogy megpróbálunk meglepetést szerezni. Ez szerintem benne is volt a meccsben, de majd megpróbáljuk hazai pályán – elevenítette fel a Haonnak a Loki válogatott beállója.

Már egy ideje megfigyelhető, ha úgy hozza az eredmény, vagy a játék képe, a DVSC – kihasználva, hogy két válogatott beállója is van a gárdának – támadásban 7 a 6 elleni játékra áll át, amely a fokozott kockázat ellenére sokszor eredményt is hoz, a legutóbb a győrieknek is meggyűlt a bajuk vele. – Ezzel a felállással tudunk egy kis csavart vinni a támadójátékba, ha esetleg elakadna. Szerintem egész jól csináljuk, vannak benne lehetőségek – magyarázta Füzi-Tóvizi.

A következő ellenfél, a Budaörs azért más kategória, bár az eddigi két vereségét az FTC-től és az ETO-tól szenvedte el, míg legutóbb egy góllal győzni tudott a Kisvárda otthonában.

– Alaposan felkészülünk a Budaörsből is. A mostani meccs annyiban más, hogy először lépünk pályára szombaton, így ehhez kell alakítani a csúcsformát is. Jó irányítójuk van, aki szereti gyorsan helyzetbe hozni a társait. Hajtós összecsapásra számítok, mi biztos nem fogjuk lassítani a tempót, mert nekünk is fekszik a gyors játék. Mi vagyunk az esélyesek, el kellene hoznunk a két pontot, de ez csak maximális koncentrációval sikerülhet. Szeretném, ha nem tennénk magunknak nehézzé a meccset, és magabiztosan nyernénk – mondta el.

Mivel október a mellrák elleni küzdelem hónapja, ennek jegyében a csapat ebben a hónapban minden meccsen a reményt jelképező rózsaszín mezben lép majd pályára. A beállós elmondta, a DVSC nagy hangsúlyt fektet a megelőzés és a szűrések jelentőségének kihangsúlyozására.

– Mindannyiunk nevében mondhatom, nagyon fontos számunkra, hogy felhívjuk a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre.

Rendszeresen járunk szűrésekre közösen is, emellett szakemberek járnak hozzánk előadásokat tartani – nyilatkozta Füzi-Tóvizi Petra.

A Moyra-Budaörs–DVSC Schaeffler mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik, melyet a a DVSC Kézilabda YouTube-csatornája élőben közvetít majd.

MSZ