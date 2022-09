Két fordulót követően a Veszprém mellett csak az Aramis büszkélkedhet makulátlan mérleggel a férfi futsal NB I.-ben. Ez az információ azért releváns a DEAC szempontjából, mert péntek este pont a budaörsiekhez fog utazni a gárda.

Elek Gergő legénysége sem rajtolt egyébként rosszul, mivel előbb az Újpest csarnokában szerzett értékes pontot (2–2), aztán az ELTE-BEAC ellen magabiztosan nyert a DESOK-ban (7–1).



– Az Aramis csarnokában mindig nehéz és gólgazdag meccset szoktunk játszani, szerintem ez most sem lesz másképp. A Pest megyeiek legutóbb a berettyóújfaluiakat fektették két vállra hazai környezetben, ami szintén óvatosságra inthet minket. Az előző idényben is közel jártak a felsőházhoz, szerintem idén bejuthatnak a legjobb hatba, ehhez a bravúrpontok mellett a kötelező mérkőzéseket is hozniuk kell.

Úgy vélem, Bognár Bence és Büki Baltazár a két legfontosabb húzóember, ők már hosszú évek óta együtt játszanak, vagyis remek közöttük az összhang.

Nálunk Berecz Rafael mellett Tóth Attila sem léphet pályára, ettől függetlenül bízunk a jó eredményben – nyilatkozta a gárda honlapján Rácz Zsolt.

Az előző idényben valóban potyogtak a gólok az Aramis-DEAC összecsapáson, amely végül 5-7-es végeredménnyel zárult. Érdekesség, hogy az ütközet első találatát Rácz szerezte a 10. percben.

HBN