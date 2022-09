A DEAC jégkorongcsapata két vereséggel kezdte az Erste Liga idei szezonját, igaz a Ferencváros és a Gyergyó is rendkívül nehéz ellenfél. Kedden este sem várt könnyebb kihívás az egyetemi együttesre, hiszen a címvédő látogatott a Debreceni Jégcsarnokba.

Ennek megfelelően jól is kezdtek a vendégek, hiszen már a 4. percben megszerezték a vezetést Becze révén. Ezt követően az emberhátrányos helyzetek kivédekezése jelentett izgalmakat a hazaiaknál, végül maradt az egy gólos előnye a vendégeknek a szünetre. A fordulást követően lendületesebb volt a DEAC, jóval több próbálkozási is volt mint az erdélyi gárdának, ennek köszönhetően Spirko ki is egyenlített, 1–1-nél jött az utolsó harmad.

A Sport Club ritmust tudott váltani és újra megszerezte a vezetést Reisz révén, ám Novotny egyenlített, így 2–2-t követően jöhetett a hosszabbítás. Nem sokáig kellett várni a győztes gólra, Dalecky szerezte meg a mindent eldöntő találatot megszerezve ezzel a győzelmet és az első két pontát a DEAC-nak.

