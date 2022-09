Szokatlan, de annál melegszívűbb fogadtatásban részesültek a DVSC játékosai pénteken. A Honvéd elleni találkozóra készülő gárda edzés előtt több tucat gyermekkel találta szemben magát, akik egy előre megszervezett flashmobbal készültek a Loki focistáinak. A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola (KISTK) diákjainak produkcióját ráadásul a Tankcsapda is élőben szemlélte meg, a tanulók nagy örömére.

Korabik-Zubák Tibor, a debsport.com főszerkesztője, a flashmob szervezője elmondta, már 2019-ben is készültek egy ilyen akcióval. – Akkor gödörben volt a csapat, és a flashmobot követően nyerni tudtak a Diósgyőr ellen. Most úgy éreztem, ismét szükség lehet a biztatásra. Egy hónap szervezés, tanulás után úgy gondolom, remekül sikerült a dolog, a gyermekek rendkívül boldogok voltak, és ahogy néztem, a játékosoknak is jól esett ez a nem várt produkció – emelte ki.

Szívet melengető

– Meglepett, hogy a srácok elénekelték a Loki-indulót. Nem túl régóta tudok erről az akcióról, a csapatnak is meglepetés volt. Legyünk őszinték, rájuk fér, hogy minél többen szurkoljanak most nekik, és minél jobb eredményeket érjenek el – mondta Lukács Laci, a Tankcsapda frontembere, aki úgy fogalmazott, a jó szerepléshez sok munkára, ahhoz pedig kellő biztatásra van szükség, ezért is fontos egy ilyen kezdeményezés.

Több dal eléneklését követően felzendült az „Ez Debrecen!” rigmus is, a Loki játékosai tapssal fogadták a fiatalok meglepetését. Szabó Péter 7.Z osztályos, zenetagozatos tanuló úgy fogalmazott, hatalmas élmény volt a DVSC játékosokkal és a Tankcsapda tagjaival találkozni.

– Nagyon vártuk már a flashmobot, régóta gyakoroltunk az énekkarral. A kedvenc játékosom Gróf Dávid, akinek el is kértem a kesztyűit. Azt mondta, hogy a Honvéd elleni meccsen nekem adja – hangsúlyozta. Az esetről a kapust is megkérdeztük, mosolyogva mesélte, mióta a klubot erősíti, nem nagyon fordult velük elő, hogy ilyen produkcióval lepjék meg őket az edzés előtt. – Az egész csapatnak meglepetés, egyben jóleső érzés volt a gyermekek flahmobja. Valóban odaígértem a kesztyűt egy kis srácnak, a gyakorlás végén került volna sor az átadásra, ám mivel sietnie kellett a gyerekeknek, annyit mondtam, ha a meccsen megkeres, ott sort kerítünk az ajándékozásra – mondta.

