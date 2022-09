Bestrong SC–DEAC Futball Nonprofit Kft. 2–0 (2–0)

150 néző. Vezette: Nagy N. (Muszka Z. Gálfi F.)

Bestrong SC: Sáfár P., Áros Cs., Hermann D. (Párducz T.), Barabás Z. (Molnár Z.), Tisza T. (Lénárt P.), Kuszkó D., Katona T., Katona Z., Papp K., Bartók P., Kincses D. Edző: Köstner Tamás

DEAC Futball Nonprofit Kft: Urbán G., Varga B., Balogh Á. (Almási Z.), Karikás K. (Dari B.), Kertész K. (Tóth S.), Orbán A. (Ferenczi T.), Horváth T. (Kemecsei Cs.), Al-Rubaye A. (Ibrhaim K.), Juhász B., Váradi L., Béke T. (Fodor T.) Edző: Katona László

Gól: Tisza T., Katona T. Jók: Sáfár P., Katona T., Bartók P., Kincses D. Ifi: 3–2

Köstner Tamás: Nagyon kellett már ez a három pont a csapatnak, a fiúk átérezték a mérkőzés fontosságát, és ennek megfelelő hozzáállással vágtak neki a presztízscsatának, aminek köszönhetően kétgólos előnnyel mehettünk a szünetre. A második játékrészben kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, a DEAC is visszajöhetett volna a meccsbe, illetve mi is lezárhattuk volna azt. Ami mellett viszont nem mehetek el szó nélkül, és csalódott is vagyok emiatt, az az, hogy a győztes találkozó után fél órával már senki nem volt az öltözőben, hazament mindenki. Az összekovácsolódás, az egység és a siker felé vezető út egyik nagyon fontos alapköve a találkozók utáni összetartás! Ebben még előre kell lépnünk, és ígérem, fogunk is!

Katona László: Nem nyilatkozott.

Monostorpályi SE–Kabai Meteorit SE 5–2 (2–1)

200 néző. Vezette: Szűcs L. (Kövér T., Molnár L.)

Monostorpályi SE: Erdős B. (Nyilas Sz.), Kolompár K. (Horváth A.), Ménes M., Sólyom M. (Gyöngy T.), Rostás G., Bojti Á. (Bodnár L.), Illés D. (Varga B.), Sós D., Bacsó A., Szilágyi A. (Csirkés I.), Bákonyi N. Edző: Bereczky Bence

Kabai Meteorit SE: Baranyi S. (Domonkos Sz.), Pallagi J., Szabó P., Mester M., Plókai G., Kovács M., Tóth I., Tóth P., Somogyi I., Tóth Z., Bajnók I. Edző: Tóth Péter

Gól: Kolompár K. (4), Ménes M., illetve Kovács M., Plókai G. Jók: Sólyom M., Kolompár K., Ménes M., Erdős B. Ifi: 4–0

Bereczky Bence: A csapat a monostori vadmacskák távollétét is elbírta, akik leánybúcsú miatt nem tudtak rész venni a rangadón. Jó kezdés után közepes játékkal is legyőztük a jól felkészített Kabát. Elkerülhető gólokat kaptunk és rengeteg helyzetet elpuskáztunk, úgy gondolom, hogy megérdemelt győzelmet arattunk. Pozitívum, hogy Illés Dávid elhozta a lencséjét a meccsre, Ménes Máté pedig 3 év után betalált.

Tóth Péter: Nem nyilatkozott.

Berettyóújfalu SE–Hajdúsámsoni TTISZE 2–3 (0–2)

150 néző. Vezette: Forgács K. (Nagy L., Török Cs.)

Berettyóújfalu SE: Virányi G., Kardos I. (Ékes G.), Békési D. (Nagy R.), Magyar Sz., Csordás J., Trencsényi J., Nagy R. (Erdei Sz.), Trippon P. (Erdei K.), Nagy K., Ertsey Zs. (Kocsmáros B.), Nagy I. (Szabó G.). Edző: Szitkó Róbert

Hajdúsámsoni TTISZE: Nagy P., Balla B., Nagy I., Molnár Á., Bartha Z., Bacskai A. (Halász Z.), Szabó B., Rácz N., Papp Á. (Szfára F.), Tóth B. (Tóth G.), Tövisháti M. Edző: Halász Zoltán

Gól: Trencsényi J., Nagy R., illetve Szabó B. (2), Bartha Z. Jók: Bartha Z., Nagy I., Rácz N., Bacskai A.

Szitkó Róbert: Sajnos támadásban és védekezésben is sok hibával játszottunk így nem tudtunk pontot szerezni a szombati mérkőzésen.

Halász Zoltán: 88 percig maximálisan megvalósítottuk az öltözőben megbeszélteket, de egy perc rövidzárlat izgalmassá tette a végjátékot. Ezt leszámítva megérdemelten hoztuk el a 3 pontot Berettyóújfaluból!

Hajdúböszörményi TE–Püspökladányi LE 4–2 (0–0)

150 néző. Vezette: Tóth T. (Gáti Cs., Gyarmati I.)

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Pásztor D. (Rákos B.), Benke Sz., Papp N., Fordó P., Nagy Z., Sallai Cs., Gyarmati Z. (Varga D.), Kocsis L. (Tompák B.), Tonhaizer F. (Szilágyi M.), Porkisch D. (Borbíró D.). Edző: Gyarmati Zoltán

Püspökladányi LE: Nagy J., Szabó P., Bernáth G., Berde M. (Makula A.), Simon N., Nagy B., Ferenczi L. (Szabó B.), Németh M., Fegyverneki Zs. (Török T.), Daróczi D., Pap L. (Nagy V.). Edző: Szabó Máté

Gól: Papp N., Nagy Z., Szilágyi M. (2), illetve Simon N. (2). Jók: Németh M. Ifi: 5–1

Gyarmati Zoltán: Gratulálok a srácoknak a győzelemhez! Úgy néz ki, hogy a hétközi megbeszélés után megváltozott a hozzáállás. Bízom benne, hogy a későbbiekben is ez lesz ránk a jellemző. Ennek bizonyítéka, hogy kétszer kerültünk hátrányba és az utolsó percig hittünk a győzelemben. Ezért szép játék a foci, hogy a 83. percben még vesztésre állsz, a 93. percben pedig a lefújás után győztesként hagyod el a pályát. A jövő hétre már újabb 5-6 játékossal bővül a keret, bízom benne, hogy végre úgy fogunk tudni felállni, ahogy szeretnénk. További sok sikert az ellenfélnek!

Szabó Máté: Tanulságos mérkőzés volt, nem érdemeltünk győzelmet, de illik pontot szerezni annak a csapatnak, amelyik a 87.percben még vezet! Ellenfelünk erőben jobban bírta a műfüvet, mint mi. Alacsony színvonalú mérkőzés volt, kiváló játékvezetés mellett.

Hajdúnánás FK–Nyíradony VVTK 1–1 (1–1)

170 néző. Vezette: Hajdú I. (Vadon T., Papp J.)

Hajdúnánás FK: Ésik L., Csatári D., Lovas M., Bencze D., Bohács B. (Tóth B.), Linzenbold Zs., Újvári Zs., Lakatos N., Fodor J., Papp L., Vadász L. (Uri M.). Edző: Daróczi Péter

Nyíradony VVTK: Rácz T., Bogár M., Daru I., Szilágyi Z. (Kerecsen Gy.), Gyurina J., Kónya M., Perényi R. (Gáll F.), Nagy K., Kántor T., Bányász A. (Kiss G.), Bara M. Edző: Dán Ferenc

Gól: Bencze D., illetve Nagy K. Ifi: 3–1

Daróczi Péter: Semmi extra csak a „szokásos” döntetlen!

Dán Ferenc: A játék képe alapján rászolgáltunk az egy pontra. Ha kicsit szerencsésebbek vagyunk, akkor több is lehetett volna. Gratulálok minden játékosnak! Megyünk tovább.

Józsa SE–Sárréti DSK 0–0 (0–0)

100 néző. Vezette: Szabó P. (Juhász D., Darányi A.)

Józsa SE: Goron B., Papp R., Balogh T., Molnár S., Iványi D., Szentjobbi R., Bardi Á., Nagy J., Csizmadia Cs. (Iványi Á.), Hamvas E., Fekete L. (Gubacsi-Wéber Á.). Edző: Szabó László

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T. (Jenei B), Kiss Cs., Kiss N., Balás V., Vass Á., István B., Nagy L. (Alimán A.), Kiss D., Horváth Zs. (Burkus D.), Nagy M. Edző: Kiss Csaba

Jók: Goron B., Szentjobbi R., Papp R. Bardi Á., illetve mindenki. Ifi: 2–1

Szabó László: A szombati mérkőzésen egy komoly erőt felvonultatott ellenféllel játszottunk, akik 2-3 ziccert elhibáztak, de összességében a csapat akaratban hozzáállásban megérdemelte a döntetlent. Köszönöm a józsai szurkolóknak, hogy egyre többen szurkolnak a csapatért, és köszönet a játékvezetőknek a magas színvonalú játékvezetésért.

Kiss Csaba: Egy jó iramú, sok hibával tarkított mérkőzésen sajnos csak döntetlent értünk el. 4 mérkőzéslabdánk volt az 5-ösön belül, amit a kapus kezébe passzoltunk. Pozitívum, hogy már a mezőnyjátékunk nagyon sokat javult az előző hetekhez képest, de még a kapu előtt sokkal kreatívabbnak, határozottabbnak kell lenni. Úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, kitartást és lelkesedést kérek a játékosoktól a jövőben. Következő héten igyekszünk hazai pályán megszerezni a következő győzelmünket, sok sikert kívánok Józsa csapatának. Hajrá Udvari!

Balmazújvárosi FC–DASE 2–3 (0–2)

220 néző. Vezette: Csiszár K. (Kiss A., Czinege T.)

Balmazújvárosi FC: Csorvási T., Kun M. (Radócz Sz.), Fehér Z., Silling M., Szabó B. (Györfi B.), Benke N., Galla P., Bóz A., Nagy L., Csige Zs. (Draveczky L.), Kovács M. Edző: Pintér István

DASE: Molnár B. (Végső M.), Éder G., Samad A. (Nagy B.), Csák Zs. (Éder B.), Szabó J. (Kiss L.), Ibrahim K., Bucz B., Bíró B. (Nagy L.), Deák Z., Vilmányi D. (Hegedűs Gy.), Barcza Á. (Odunuga I.). Edző: Kovács Miklós

Gól: Silling M., Harangi N., illetve Csák Zs., Szabó L., Bucz B. Ifi: 3–3

Pintér István: Nem nyilatkozott.

Kovács Miklós: Az első félidőben, meglátásom szerintem, remekül futballoztunk, mind támadásban, mind védekezésben azt kaptam a játékosaimtól, amit szeretnénk játszani. A második félidőben is tudtuk ezt tartani egy darabig ám a vége fele már egy-egy hibát vétettünk, melyet az ellenfél megbosszult. Azt gondolom, ilyen arányban mindenképpen megérdemelten nyertünk. Köszönjük a sportszerű játékot, játékvezetést.

Létavértesi SC’97–DSC-SI 10–0 (3–0)

150 néző. Vezette: Gulyás S. (Kovács Á., Szilágyi Z.)

Létavértesi SC’97: Fekete S., Kolompár J. (Vida F.), Zurbó B. (Balla E.), Papp Z., Kontor B., Újvárosi M., Mázló D. (Czibere B.), Tóth R. (Vónya P.), Szabó V., Zurbó Cs. (Szabó Zs.), Bora Z. (Pető Z.). Edző: Posta Sándor

DSC-SI: Sallai J. (Balogh K.), Tóth Cs., Lukács Á., Gál A., Dénes S., Cseke B., Brázda B. (Kropok D.), Szikszai A., Kalász Cs., Félegyházi Z., Székely B. (Győri J.). Edző: Selyem Nándor

Gól: Szabó V. (2), Tóth R., Zurbó B. (2), Szabó Zs. (3), Vónya P. (2). Jók: Mindenki.

Posta Sándor: Kiváló játék vezetés mellett játszottunk egy jó meccset, ahol még ilyen arányban is megérdemelten győztünk. Hálás köszönet a szurkolótáborunknak, akik korábban is kitartottak mellettünk, és nagy segítséget jelentettek a szombati mérkőzésünk folyamán is.

Selyem Nándor: Nem nyilatkozott.