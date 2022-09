Immár kilencedik alkalommal rendezték meg az Aqua-General Kupa Diákolimpia országos döntőjét. Idén 121 tehetség mérte össze a tudását a hajdúszoboszlói Városi Sportház falai között kötöttfogású birkózásban, hogy eldöntsék, kik hazánk legjobb serdülő korú sportolói. A versenyt megtisztelte jelenlétével Komáromi Tibor háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok birkózó, későbbi szövetségi kapitány, akit nagy tapssal fogadtak a fiatalok.

Forrás: Tóth Imre

Pánisz László, a szervező Hajdúszoboszlói Birkózó SE egyik alelnöke a Haonnak elmondta, amellett, hogy immár kilencedik alkalommal rendezik meg a versenyt, ez már a negyedik országos diákolimpiai döntő is egyben. – Ezúttal a serdülő korosztály vesz részt a viadalon, 11 súlycsoportban mérik össze a tudásukat csak kötöttfogásban.

A szabadfogáshoz képest jelentős különbség, hogy itt lábra nem lehet támadni, csak felsőtesten lehet akciót kezdeményezni.

Végül 121 gyerek indult el, több nevezőnk volt, de az őszi időszak miatt többen lemondták megbetegedés miatt. Itt van az összes jelentős utánpótlásműhely – például a Ferencváros, ESMTK, Vasas, Honvéd, Diósgyőr, Cegléd –, mert ez a megmérettetés dönt arról, kik hazánk legjobb 14-15 éves birkózói – fogalmazott a szakember.

A verseny ünnepélyes megnyitóján Ancsin László, a Magyar Birkózó Szövetség főtitkára köszöntötte a résztvevőket. – Diákolimpiai döntő, a nevében is benne van, hogy ez egy igen komoly esemény, előrevetíti azt, amit mindannyian el szeretnétek érni, azaz a dobogó legmagasabb fokán állni, ahogy majd később egy világversenyen is. Jövőre Kaposváron rendezik az U15-ös Európa-bajnokságot, ez a torna remek felkészülés arra is. Nagy köszönet a városnak, és a klubnak, hogy helyt adnak a diákolimpiai döntőnek. A kitartás mindig meghozza az eredményt és az örömet, ha nem is lesz mindenkiből világbajnok, de sportot szerető, egészséges ember igen – hívta fel a figyelmet a főtitkár.