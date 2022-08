A DVSC profi szerződést kötött négy, a labdarúgó akadémián nevelkedett, nevelkedő ifjú labdarúgóval. Hornyák Csaba, Horváth Zalán, Cibla Flórián és Doktor Zsolt egyaránt tehetséges, szépreményű játékos, aki így lehetőséget kap arra, hogy befussa azt a pályafutást, amire képességei és szorgalma feljogosítja – tudatta a klub honlapján.

A Nagyerdei Stadionban tartott pénteki aláíráson részt vett Makray Balázs cégvezető, Hayk Hovakimyan klubigazgató és Herczeg András, a DVSC LA első embere, valamint több szülő is. Makray Balázs elmondta, ez egy történelmi pillanat, hiszen a Loki korábban még sosem kötött profi kontraktust egyszerre ennyi fiatal labdarúgóval. Herczeg András is nagy örömmel köszöntötte a játékosokat, és elmondta, mindannyian rászolgáltak a lehetőségre. Az akadémia szakmai vezetője leszögezte, mindannyian remek, a pályán is „okos” játékosok, akik az iskolában is megállják a helyüket.

Herczeg András – aki végigkísérte a fiatalok eddigi pályafutását – külön köszönetet mondott a labdarúgók szüleinek is.

– Gratulálunk a fiataloknak és a szülőknek az első profi szerződésükhöz, ez nagy lépés a karrierjükben. Remélem, ez egy példaként szolgál, és motiválja majd a többi gyereket is, hogy keményen edzenek. Senkinek a komoly munkája, illetve a tehetsége nem marad észrevétlen számunkra. Az akadémia szakmai vezetőjével és a scouting-részleg vezetőjével tovább dolgozunk azon, hogy újabb tehetségeket találjunk. A közeljövőben több szülővel is fogunk egyeztetni tehetséges gyermekük jövője kapcsán - mondta Hayk Hovakimyan klubigazgató.

Cibla Flórián:

17 éves, középpályás, szélső támadó.

A kárpátaljai magyar családból származó játékos Tarpáról 12 évesen került a debreceni akadémiára, az elmúlt 5 évben nálunk pallérozódott. Most nyáron az U17-es csapatból egészen az NB III-as keretig lépett előre. Erősségei a technikai képzettsége, a játékintelligenciája és az alázata.

Forrás: DVSC

Doktor Zsolt:

16 éves, támadó középpályás, szélső támadó.

2015 óta a DLA játékosa, korábban Hajdúsámsonban és a Loki Focisuliban nevelkedett. A 2021/22-es szezonban pályára lépett az U17-es és az U19-es korosztályos együttesében is, júliusban a második csapatunkkal kezdte meg a felkészülést. Remekül cselez, nagyon jó a kombinatív játékban és képes váratlan megoldásokra.

Forrás: DVSC

Horváth Zalán:

17 éves, támadó középpályás.

A DVSC LA játékosmegfigyelői csoportjának köszönhetően 2020-ban Kecskemétről került az akadémiánkra. Az előző szezonban az U17-es és az U19-es korosztályban is számításba vettük. A DVSC II. csapatában az új bajnokság mind az 5 mérkőzésén kezdőként kapott lehetőséget, a bizalmat 2 góllal és 2 gólpasszal hálálta meg. Sebessége labdával és labda nélkül is átlagon felüli, emellett a kapu közelében is feltalálja magát.

Forrás: DVSC

Hornyák Csaba:

16 éves, balhátvéd.

6 éves kora óta a debreceni labdarúgás vérkeringéséhez tartozik, a Loki Focisuli és a Debreceni Honvéd SE érintésével 2017-ben került a DLA-ra. Az előző kiírásban a saját korosztályában és egy évvel idősebbek között is bizonyíthatott. Ebben a bajnokságban is saját, U17-es csapatán kívül lehetőséget kap az U19-ben is. A modern szélső hátvéd megtestesítője, aki sokat segíti a támadásokat, szorgalma, munkabírása, és gyorsasága teszi különlegessé.