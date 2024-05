A labdarúgó NB I. legutóbbi szezonjának végeztével sorra születnek a különböző elemzések, értékelések a bajnokságról, a csapatokról, illetve magukról a focistákról. Az eddig napvilágot látott rangosorolások közül többnek is volt hajdúsági érdekeltsége: a sportnapilap az osztályzatok alapján Dzsudzsák Balázst, a DVSC csapatkapitányát beválasztotta az NB I. legutóbbi szezonjának év csapata tagjának, míg Vajda Botond, a Loki ifjú középpályása az MLSZ RangAdó gáláján kapta meg az Év felfedezettjének járó díjat.

A Sofascore értékelési skálája

Forrás: Sofascore-archív

Két DVSC-futballista a legjobbak között

A napokban a sportstatisztikák és eredmények követésére szolgáló egyik legnagyobb alkalmazás, a 20 millió felhasználóval bíró, 20 különböző sportágat – természetesen köztük a labdarúgás – és mintegy 11 000 különböző ligát, sporteseményt lefedő Sofascore is közzétette a statisztikáit az NB I.-ről. Egyebek mellett összeállította az év csapatát is, amelyben két, a DVSC csapatát erősítő játékos is helyet kapott.

Ám előbb nézzük meg, hogyan is épül fel a Sofascore teljesítményindexe. A meccsek során az adatokat a játékos statisztikai értékeléseként számítják ki valós időben, és a játék befejezése után, ezzel biztosítva a százszázalékos pontosságot. A fejlesztők számtalan múltbéli futballmérkőzést elemeztek és módosították a képletet – amely a rendkívül kifinomult algoritmust eredményezte.

Legalább 10 perc játék szükséges az első értékelések generálásához, minden játékos értékelése 60-szor frissül a meccs alatt, és még néhányszor az utolsó sípszó után.

Az alkalmazás minden találkozó alatt közel 2000 adatgyűjtést számol az összes játékosra együttvéve. Az algoritmus alapján minden játékosnak egyenlő esélye van a tökéletes 10-es értékelés elérésére.

Minden statisztikai kategória hozzájárul az értékeléshez, akár pozitívan, akár negatívan, melyek közül álljanak itt a legfontosabbak:

Pozitív:

Gólszerzés

Gólpassz

Nagy helyzet kialakítása

Tizenegyes védése

Tisztázás a gólvonal előtt

Sikeres szerelés utolsó emberként

Büntető kiharcolása

Sikeres védés vetődve

Negatív:

Kiállítás

Öngól

Büntetőt érő szabálytalanság

Gólhoz vezető hiba

Ziccer rontása

Kihagyott büntető

Sikertelen cselezés

Elveszített párharc

Team of the Week provided by Sofascore

Most pedig jöjjön a lényeg, a Sofascore DVSC értékelése

Fontos kitétel, hogy a lehető legreálisabb eredmények miatt csak azokat a játékosokat vették figyelembe, akik legalább feleannyi időt töltöttek a pályán, mint a liga ”vasemberei” az NB I. mezőnyében!

Ez alapján a Loki együtteséből ketten is, Dzsudzsák Balázs, és Meldin Dreskovics is bekerült az év álomcsapatába. Dzsudzsák 7.38-as teljesítményindexe a nyolcadik, Dreskovics 7.35-ös pontszáma pedig a kilencedik legjobb volt a mezőnyben!

A legjobb százba még befért Bárány Donát (24. hely, 7.17-es index), Brandon Domingues (36., 7.11), Kusnyir Erik (47., 7.05), Hamzat Ojediran (58., 7.02), Szuhodovszki Soma (69., 7.00), Ferenczi János (85. 6.97), Bódi Ádám (98., 6.92) és Dusan Lagator (100., 6.91).

Természetesen vannak speciálisabb egyéni rangsorok is, mint a védekezés, támadás, passzolás és a kapusok – ezekből a csak a top 20-as DVSC-érdekeltséget mutatjuk meg.

A kapusoknál Megyeri Balázs, a DVSC Zilahi-díjas hálóőre 6.89-es összpontszámmal meglepő módon csak a tizenkettedik a listán, pedig sok meccsen húzta ki a csapat szekerét a slamasztikából. A statisztikák alapján a Loki rutinos játékosa többek között 83 védést mutatott be a szezonban és hét bajnokin nem kapott gólt (mindkettő a negyedik legtöbb), valamint egy büntetőt is hárított.

A védekezés kategórián belül a DVSC spílerei közül

tudtuk, hogy Hamzat Ojediran rengeteget dolgozik a mérkőzéseken, de ezt most a számok is alátámasztották, ugyanis a csapatból a legtöbb szerelést a betonkemény nigériai középpályás hajtotta végre a bajnokság során ( 53 szerelés, toplista 14. hely)

a legtöbb labdaszerzésben a középső védők jeleskedtek: Olekszandr Romancsuk 45 ilyen sikeres akcióval a tizedik legjobb, de Dusan Lagator (40, 14.) és Meldin Dreskovics (38, 20.) is az élmezőnyben található

még egy alkategória, amiben villantottak a Loki hátsó emberei: Dreskovics 96-szor mentett, ami a 13. helyet eredményezte számára, Romancsuk pedig 82-szer, amivel 19. az erre vonatkozó rangsorban.

Meldin Dreskovics, a DVSC montenegrói válogatott védője

A passzolás kategórián belül

ha a jó meglátásokról van szó, senki sem csodákozik, hogy Dzsudzsák Balázs a második legtöbb (14) nagy lehetőséget alakította ki a magyar mezőnyben, Ferenczi János pedig 10 ilyen jellegű megmozdulásával a hatodik legtöbbet

azon sem sokan lepődnek meg, hogy a kulcspasszoknál a DVSC csapatkapitánya 86 fontos labdával verhetetlen, de Ferenczi (41 kulcspassz, 13. hely) és Szuhodovszki Soma (40, 15.) sem kell, hogy szégyenkezzen, sőt!

az már talán meghökkentőbb, hogy a második legtöbb pontos passzt (1464-et) Lagator adta az NB I. játékosai közül, míg Dreskovics 1207-el a tizedik, de tudjuk, a Loki alaptaktikájának része, ha kell, bátran is hátul passzolgatnak a védők

a passzpontosságot tekintve Dreskovics 88.42 százalékkal a negyedik, Lagator 87.35-el a kilencedik, Christian Manrique 87.3-al a tizenegyedik, míg Ojediran 87.25-el a tizekettedik helyet foglalja el a rangsorban. Ennél az alkategóriánál is figyelembe kell venni, hogy a védők jellemzően rövid passzal operálnak, de többször is kerültek olyan helyzetbe, akár egy meccsen belül is, amikor rizikós megoldást is fel kellett vállalniuk

A támadás kategórián belül

mivel tudjuk, szeret rátekeredni a labdára, így nem annyira meglepő, hogy 35 sikeres csellel Brandon Domingues áll az élen a csapaton belül ebben az alkategóriában, de a mezőnyben is elég előkelő helyet foglal el, mivel 14. a rangsorban

a DVSC járékosai közül – ki gondolta volna – Bárány Donát fordította a legtöbb energiát a kapura lövésekre, 70 próbálkozása a hetedik helyre jó, míg Dzsudzsák 60-nal a tizenkettedik a listán

sajnos utóbbi duó a legtöbb elpuskázott nagy helyzetek ranglistáján is elől szerepel, pedig erről valószínűleg szívesen lemondtak volna: Bárány 9 ziccerrontással a hatodik, míg a Loki csapatkapitányának neve 5 ajtó-ablak helyzet kihagyásával a 19. helyen olvasható.

Természetesen az adatbázisban csapatokon belül is rá lehet szűrni statisztikákra, de ez majd egy másik írásunk témája lesz.