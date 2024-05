Valószínűleg nagy fába vágja a fejszéjét az, aki az NB I. történelmének legjobb légiósát keresi. A fradisták vélhetően Besicset vagy Leonardót, a fehérváriak André Alvest, az újpestiek nagy százaléka biztosan Foxit követelné a lista élére. Debreceni szempontból bővelkedünk jobbnál jobb külföldi játékosokban, de az egyik legjobb biztosan Adamo Coulibaly. A francia csatár a DVSC legjobb kilencesei között van jegyezve, persze hatalmas a konkurencia…

A DVSC egyik legjobb meccse és Adamo Coulibaly vélhetően legfontosabb gólja a Fiorentina ellen Budapesten

Forrás: NS-archív

A DVSC targoncása: Adamo Coulibaly

A 2009-es esztendő nyarát írjuk, amikor a júniusi alapozás elején a Loki célkeresztjébe került egy magas, erős francia csatár, Adamo Coulibaly. Sokat azonban nem lehetett tudni a támadóról, hiszen a belga bajnokságban játszott – ami azért jó ajánlólevél –, de televízió nem igazán közvetítette a nyugat-európai pontvadászatot. Mindenesetre jó számokkal érkezett a cívisvárosba Adamo, hiszen a Sint-Trudidennél 28 meccsen hétszer is eredményes volt. Pletykák szerint maga Coulibaly egy jelenség volt, s noha a DVSC-t megelőzően még targoncásként is dolgozott egy francia Peugeot gyárban, nem volt egyszerű szerződtetni a klasszist. Ha lehet hinni a szóbeszédnek, miután eleinte nem jött létre az üzlet, Adamo csak úgy „felszívódott”, s maguk a játékosok kérdezgették, „Coulibaly hol van? Ő kell nekünk!”. Néhány hét elteltével ismét edzésre jelentkezett a támadó, a szerződést pedig szerencsére alá is írták a felek. Az első meccseken egyébként sokakat nem győzött meg Coulibaly, volt aki később le is nyilatkozta, nem értette a Lokinak miért kell egy ilyen képzetlen csatár. Ha a szívünkre tesszük a kezünket, a kezdeteknél voltak érthetetlen megmozdulásai a centernek, de a Levadia Tallin elleni BL-selejtezős gólja – amellyel biztosította európai kupaszereplését a Vasutas, hiszen függetlenül a playoff-körtől, ekkor már fix volt a DVSC helye minimum az Európa-ligában –, örökre belopta magát a drukkerek szívébe.

A BL főtáblán megmutatta magát

Miután a DVSC bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe nem volt kérdés, Adamo Coulibaly teljesen más szintet képvisel. A Fiorentinának oda-vissza betalált, az NB I.-ben pedig a védők rémálvává vált. Első két debreceni szezonjában a bajnokságban egyaránt 14 gólt szerzett, míg a harmadikban 20-at, a negyedikben pedig 18 alkalommal volt eredményes. Ennek következtében már egyáltalán nem volt meglepő, hogy a topbajnokság csapatainak figyelmét is felhívta magára. Adamo következő állomása a francia Lens csapata lett, amelynek színeiben 74 meccsen 14 gólt szerzett, nyugodtan állíthatjuk: topligás csatár lett! Többek között a Stade de Franceban a Paris Saint-Germain hálóját is bevette egy klasszikus „Coulis” góllal, amikor kis túlzással nyolc védő próbálta felrúgni, de a bekkekkel a nyakán is gólt szerzett. A francia nemzeti együttesben nem tudta magát megmutatni, pedig abban a gyengélkedő korszakban akár még ez is benne volt.

Az a bizonyos budapesti kupadöntő…

Sok DVSC-drukker szívébe azonban biztosan azon az ominózus Győr elleni Magyar Kupa döntőben lopta be magát a francia csatár, amikor egyedül megnyerte a meccset a Lokinak. A finálét a budapesti Bozsik József Stadionban rendezték, s több ezer debreceni kelt útra, hogy hozzásegítsék a gárdát az újabb sikerhez. A találkozón hamar megszerezte a vezetést Nemanja Andric találatával a Győr, s még egy kapufájuk is volt az előny megduplázásához, de ekkor jött a teljes katarzis: az 51. percben előbb egyenlített Coulibaly, majd a 86.-ban meg is fordította a döntőt, a DVSC pedig hazahozhatta az áhított trófeát. Aki csak ott volt, fogta a fejét, micsoda gólokat szerzett a Loki 39-es mezszámú csatára, aki a második találatnál meg is hajolt a hajdúságiak tábora előtt. Tisztán lehet emlékezni a kétségbeesett győri védők arcaira, nem értették, hogy történhetett ez. Valószínűsíthetően ekkor lett sokak kedvence Adamo Coulibaly. A francia kalandot követően még visszatért a Lokihoz a támadó, de azt a teljesítményt már nem tudta hozni, mint korábban. Ennek ellenére csak s pozitív emlékként marad meg a játékos teljesítménye a drukkerek és a labdarúgás szerelmeseinek a teljesítménye.