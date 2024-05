Ahogy arról már beszámoltunk, komoly elismerés érte a DVSC fiatal középpályását, Vajda Botondot, ugyanis őt lett az év felfedezettje az OTP Bank Liga-szezon legjobbjainak díjátadóján, a RangAdó Gálán. Az elismerésről a 12 élvonalbeli együttes csapatkapitánya, vezetőedzője, illetve legidősebb és legfiatalabb játékosa szavazott.A Loki 20 esztendős, ballábas játékosa a díjat a Debreceni VSC csapatkapitányától, Dzsudzsák Balázstól vehette át.

A DVSC játékosa, Vajda Botond lett az NB I. felfedezettje

Fokozatosan vette fel a ritmust

Vajda Botond tavaly nyáron került a DVSC együtteséhez a Diósgyőrtől. A borsodiak utólag verhetik a fejüket a falba, hiszen olyannyira nem bíztak az utánpótlás-válogatott játékosban, hogy a 2022/2023-as bajnokság tavaszi idényét a másodosztályú Tiszakécskén töltötte kölcsönben, majd pedig közölték vele, továbbra sem számítanak rá az első csapatnál – erről a játékos beszélt a Haonnak akkor.

A Loki szakemberei viszont látták benne a lehetőséget, így szerződtették a technikás labdarúgót, aki meg is hálálta a bizalmat, 21 bajnokin 5 gólt és 1 gólpasszt jegyzett.

– Nem is tudtam korábban, hogy van ilyen díj, így amikor szóltak, hogy megnyertem, meglepődtem – ismerte el portálunk megkeresésére a játékos. – De persze boldog voltam, mert ez is visszajelzés, hogy jó úton haladok. Amikor Tiszakécskén játszottam az NB II.-ben, akkor is hittem magamban, és abban, lesz módom megmutatni, mi van bennem. Múlt nyáron jött is a Loki ajánlata, aminek nagyon örültem, hiszen ez volt a várt lehetőség.

Életem egyik legjobb döntése volt, hogy Debrecenbe szerződtem!

Ahogy egy éve nyilatkoztam nektek, akkor az volt a célom, hogy minél gyorsabban felvegyem az élvonal ritmusát, és az idény végére beverekedjem magam a csapatba. Ezért igyekeztem mindent megtenni, és úgy érzem, végül sikerült is, de nem dőlök hátra, hiszen hosszú távon is szeretném stabilizálni a helyem a csapatban. Nem volt könnyű átállni az NB I.-re, de szép lassan belerázódtam, ám még most se mondanám, hogy teljesen felvettem a ritmust. Sok tapasztalatot kell még szereznem, de mindenben segítenek a csapattársaim és a szakmai stáb is, amit ezúttal is köszönök – hálálkodott.

Vajda Botond díja jó helyre került

Dzsudzsák Balázs a díjátadón nyilatkozta a játékosról, hogy különmunkát is végez, és ha így folytatja, egyszer a magyar válogatottban is bemutatkozhat majd. – Nagyon jól estek Balázs szavai, hiszen fantasztikus futballista, nagyszerű pályafutással. Cristiano Ronaldo futballhoz való profi hozzáállása a követendő számomra, így a tréningeken felül kondiedzéseket is végzek, illetve gyakorlom a lövéseket, cseleket és más technikai megoldásokat.

Mindenben van hova fejlődnöm, de a jobb lábamat különösképp szeretném fejleszteni. Az erősségeim közé talán a cselezést és az egy az egy elleni játékot sorolnám.

Erre már a többi csapat is felfigyelt, mert nem azt mondom, hogy külön örzőm volt a meccseken, de az őszhöz képest közelebb helyezkedtek hozzám az ellenfél játékosai – mondta a játékos, aki a Ferencváros ellen szerzett gólját, és a Zete elleni hazai mérkőzésen bemutatott cselét nevezte meg, mint számára a két legemlékezetesebb megmozdulását az idényben – nyilatkozta.

Vajda Botond jó teljesítményéhez hozzájárult, hogy elmondása alapján remekül érzi magát a csapatnál. – Jó az öltözőnk, mindenki segítőkész. Debrecent is gyorsan megszerettem, minden megvan, ami egy nagyvárosban kell, de mégis otthonos, élhető. Úgy érzem jobb helyen nem is lehetnék – hangsúlyozta a játékos, aki kikapcsolódásként pár napot Cipruson tölt majd.