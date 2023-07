A DVSC június közepén igazolta le a Diósgyőrben nevelkedett Vajda Botondot. A felvidéki származású, utánpótlás-válogatott játékos volt a Vasutas első nyári szerzeménye, aki azóta is a Loki első keretével készül, lehetőséget kapott mindegyik edzőmeccsen, így a legutóbbi, Wolfsberger AC elleni találkozón is.

– Nehéz ellenfél volt nagyon az osztrák együttes – ismerte el a fiatal futballista. – Az edzői stáb azt kérte, adjunk bele mindent, játsszuk a saját futballunkat, azaz domináljunk, és igyekezzünk minél több helyzetet kialakítani. Nekem nagyon tetszik ez a játékfelfogás, közel áll hozzám.

Hellyel-közzel megvalósítottuk a kérteket, de lehetőségünk nem sok akadt az összecsapáson.

Nekem a jobb szélt kellett bejátszanom, és én igyekeztem is ennek minél jobban megfelelni – fogalmazott a játékos, aki bevallása szerint a két szélen és támadó középpályásként érzi magát a legjobban a pályán.

Legjobbkor jött a Loki ajánlata

Portálunk információi szerint Vajda Botond játékjogát végleg megszerezte a klub, miután aktiválta a korábbi szerződésében szereplő kivásárlási záradékot, Vajda így végül aláírhatta a 2+1 évre szóló kontraktusát a cívisvárosiakkal. – Diósgyőrben elmondták, hogy jövőre nem tervezének velem az első csapatnál. Szinte ezzel párhuzamosan futott be a Loki ajánlata, aminek nagyon megörültem. A miskolci együttes nem akart végleg lemondani rólam, kölcsönszerződésben gondolkodtak, ám szerencsére végül elengedtek – ecsetelte.

Vajda Botond legutóbb Tiszakécskén a másodosztályban játszott, ezért a Haon arról is érdeklődött a szélsőnél, sikerült-e már felvennie a magasabb tempót. A 19 éves labdarúgó elmondta, érződik a szintkülönbség, az edzések is más típusúak, mint amihez hozzászokott, de nagyon élvezi ezt a számára új metódust. – Debrecenben is minden adott a minőségi munkához, és itt, Ausztriában is kiválóak a körülmények. Nagyon kemény felkészülésünk van, elértük a csúcspontot, most vagyunk a legfáradtabbak. Innentől kezdve, gondolom, valamennyit visszaveszünk a terhelésből, ahogy egyre inkább a taktikára, majd a forma kihegyezésére tevődik át a hangsúly.

Nagyon tetszik a szakmai stáb elképzelése, szinte minden gyakorlatot labdával végzünk, ami hozzám közel áll.

Élvezem a tréningeket, pozitív a légkör, a társaktól és az edzőktől is sok segítséget, biztatást kapok – fogalmazott a szélső, aki erősségei közé a kreativitását és az egy az egy elleni párharcokat sorolja, fejlődni pedig a játék minden területén akar.

– A legfontosabb a csapat sikere. Az előző idényben harmadik lett az együttes, jó lenne jövőre is dobogóra állni, mert az azt jelentené, hogy a Lokinak, és talán nekem is eredményes szezonom lesz – nyilatkozta Vajda Botond, aki szeretné gyorsan megvetni a lábát a kezdőcsapatban, idény végére pedig az egyik kulcsjátékossá válna.