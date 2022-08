Ahogy arról már beszámoltunk, a DEAC és a Monostorpályi is továbbjutott a Magyar Kupa 3. fordulójába. Az egyetemisták a harmadosztályú Egert fogadták, és a hosszabbításban Kerekes Krisztián, illetve Bidzilya Anton góljaival 2–0-ra nyertek. A nagyobb meglepetés talán a Monostorpályi 3–1-es győzelme volt, hiszen ők is NB III.-as gárdát, a Tiszaújvárost búcsúztatták hazai pályán. Kolompár Krisztián találatát még egalizálták a borsodiak, ám aztán hajrában a duplázó Rostás Gábor révén kétszer is betaláltak Bereczky Bence tanítványai továbbjutva a legjobb 64 közé.

Forrás: Kecskeméti Vivien-archív



– Hiába harmadosztályú a Tiszaújváros, egyáltalán nem feltartott kezekkel mentünk a pályára, hiszen tovább szerettünk volna jutni – szögezte le a Hajdú-bihari Naplónak Bereczky Bence, a Monostorpályi edzője. – Sok néző látogatott ki az összecsapásra, nemcsak Monostorpályiból, hanem a környező településekről is, úgyhogy mindent megtettünk a győzelemért. Igazából tudtuk, hogy a heti négy-öt edzés miatt jobb erőben vannak a borsodiak, ám nem gondoltam, hogy jobb játékosaik is lennének, és ez vissza is köszönt a meccsen. Mélyen védekeztünk, emiatt zömében az ellenfelünknél volt a labda, ám a kontráink ültek.

Az első félidőben 3 százszázalékos ziccerünk volt, abból egyet sikerült gólra váltanunk.

– Fordulás után a labdabirtoklási fölényének köszönhetően egy beadást követően kiegyenlített a Tiszaújváros – elevenítette fel a szakember, aki nem titkolta, akkor még ő sem gondoltam volna, hogy vissza tudnak jönni a meccsbe, mert ment ki a szufla a csapatából.

Forrás: Kiss Annamarie



– Viszont a mentális erőnket mutatja, hogy a végén két gólt sikerült lőnünk, úgyhogy teljesen megérdemelten jutottunk tovább, büszke vagyok a fiúkra. Minden győzelem annyit ér, amennyire megünneplik. Az öltözőben szerintem nagyon rég – vagy talán sosem – volt olyan hangulat, mint szombaton, a csapat nagy része egyben maradt, hogy kiélvezze a siker ízét. Várjuk a sorsolást, igazából vagy egy nagyobb múltú első osztályú csapattal játszanánk, hiszen az hatalmas élmény lenne a játékosoknak és a település lakóinak is, vagy olyan ellenfelet szeretnénk, aki ellen reális esély van a továbbjutásra – fogalmazott Bereczky Bence.

Amennyiben a következő körben a Nemzeti Bajnokságban szereplő csapatot kap ellenfélként a Monostorpályi, akkor alacsonyabb osztályúként biztosan hazai pályán fogadja ellenfelét.

MSZ