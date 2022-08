Országos C kategóriás fogathajtó versenyt rendeznek Hajdúböszörményben, a Kinizsi téri lovaspályán most szombaton – tudatta a város hivatalos Facebook-oldala, amely a részletes programot is közölte, ezt alább olvashatják.

A rendezvény ingyenesen látogatható, büfé is lesz majd, a gyerekek részére pedig pónilovaglást biztosítanak.