Mint mondta, nagyon elfáradt a Puskás Akadémia FC elleni összecsapáson.

Sok munkám volt, nehéz meccsen vagyunk túl. A találkozó napján tudtam meg, hogy én leszek a kezdő. Örültem neki, hogy végre újra esélyt kapok, és próbáltam élni az edző bizalmával, remélem, hogy megfelelt neki a teljesítményem

– emelte ki Hrabina, aki belülről úgy látta, két különböző félidőt tudhatnak maguk mögött a csapatok. – Az első játékrészben nekik is volt helyzetük, nekünk is akadtak lehetőségeink, ráadásul a büntetőből gólt is szereztünk. A második 45 percet tekintve azonban el kell fogadnunk, hogy az az övék volt, a mi 1-2 sanszunk mellett a Puskásnak volt jóval több helyzete – hangsúlyozta.

Kár a végéért

A kapus több esetben védett nagyszerűen lábbal, és a szögeket is remekül zárta. Jól láthatóan kifejezetten együtt él a játékkal, és ha nincs 3-4 abszolút bravúrja, a vendégek robbanékony csatára, Colley mennybe mehetett volna élete első NB I.-es mérkőzésén, melyen kezdőként szerepelt. Hrabina úgy fogalmazott, szerettek volna hazai pályán nyerni, de a bekapott gólnál úgy érezték (az utolsó 15 percre jócskán be is szorulva a kapu elé), hogy – bár rossz kimondani – jó döntést hoznak azzal, ha nem támadnak ki egy második gól reményében. A vége így 1-1 lett, mely ugyan egy nemrég még nemzetközi kupaporondon focizó Puskás Akadémia ellen nem rossz eredmény, keserédes szájízt hagy a szurkolókban, hiszen csak perceken múlott, hogy meglegyen a várva várt első győzelem.

PSZ