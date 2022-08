Vége a várakozásnak, végre a megyei labdarúgó-bajnokság is felébred Csipkerózsika álmából – írhatnánk, de ez nem lenne igaz, hiszen komoly átrendeződések történtek a „megye1”-ben. Több edzőváltás is történt, talán a legmeglepőbb a tavalyi aranyérmes Balmazújváros edzőjének, Lajos Ferencnek a távozása. A másodosztályból feljött a bajnok Légy Erős SE, a Józsa és a Létavértes. Nem csak edző-, hanem játékosfronton is történtek változások, így megjósolhatatlan idén kik fognak harcolni a dobogóért.

HBN