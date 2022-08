Kovács Miklós együttese remek rajtot vett az augusztus közepén kezdődött bajnokságban, a nyitófordulóban legyőzték testvércsapatukat, majd a következő körben is begyűjtötték a három pontot. Hét közben egy másik sorozatban kellett helytállnia a fiataloknak, mégpedig a Megyei Kupában. Egy fordulót már letudott a csapat, augusztus 6-án a Józsa alakulatát legyőzve sikerült kivívniuk a továbbjutást – írja a deac.hu.

A szerdai játéknapon az előző szezon bajnoka, a Balmazújváros látogatott a Böszörményi úti Campusra.

A piros-kékek rosszul kezdték az idei bajnoki évet, mindkét párharcuk végén vesztesen hagyták el a pályát. Kovács Miklós legényei szerették volna folytatni jó sorozatukat és újabb győzelmet ünnepelni a mérkőzés végén. Kifejezetten jó iramban kezdődött a találkozó, egyenlő erők küzdelme zajlott a pályán. Mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, ám az első gólra még várni kellett, mely a 21. percben született meg: Inspiration kapott egy pontos indítást a jobb oldalon, aki rávezette a kapusra a labdát, és lőtt a hálóba. Negyedóráig örülhettek az előnynek, egy szabadrúgásnál senki nem állt a labda elé, a vendégek így gyorsan el tudták végezni, melyből egyenlítettek. Ezzel ki is alakult a félidei eredmény, döntetlen állással folytatódott szünet után a párharc.

A második félidőben sem változott a játék képe, mindkét gárda támadófelfogásban futballozott, nem egyszer kerültek veszélybe a kapuk. Gól viszont újvárosi oldalon született: egy gyors kontra végén Fehér talált a kapuba. Nem sokra rá tovább nyílt az olló, a vendégek újabb találatnak örülhettek. A debreceniek próbáltak legalább egy pontot megmenteni, erre meg is volt a lehetőség, ám a helyzetek sorra kimaradtak, így vendéggyőzelemmel ért véget a kupatalálkozó.

Megyei Kupa 2. forduló

DASE – Balmazújváros: 1-3 (1-1)

DASE: Végső – Nagy B. (Molnár M. 58’), Éles, Barcza, Khan (Szabó J. 66’), Bíró, Aisam (Csák 70’), Győri, Vilmányi, Deák (Polyák 88’), Inspiration (Molnár B. 88)

Edző: Kovács Miklós

Gólszerző: Inspiration 21’

Kovács Miklós: Egy alaposan megfiatalított csapattal álltunk ki erre a mérkőzésre, nyolc 2000-2002 után született játékos volt a kezdőben, akiket szerettünk volna éles helyzetben is megnézni. A másik ok, hogy hat nap alatt három meccset kell játszanunk, így próbáltam rotálni. Az eredmény ellenére nem volt rossz ez a mérkőzés, a fiatalok az első félidőben nagyon jól játszottak, a másodikból pedig talán a rutin hiányzott, elkerülhető gólokat kaptunk. Úgy gondolom, ez egy ikszes mérkőzés volt, előttünk is megvoltak a lehetőségek, míg mi ezekkel nem tudtunk élni, ellenfelünk jó százalékban értékesítette helyzeteit. Ezt a párharcot most a Balmazújváros nyerte, remélem, két hét múlva a bajnokságban vissza tudunk vágni.