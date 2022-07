Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség (MOKSZ) elnöke tisztázta a kialakult helyzetet, és a Nemzeti Sportnak elmondta, miért kellett elbúcsúzni a short track válogatott eddigi vezetőedzőjétől, Csang Csing Linától.

Derült égből érkezett a szövetség közleménye, hogy a vezetőedző távozik a magyar rövidpályás gyors­korcsolya-válogatott éléről, ezzel kapcsolatban nyilatkozott a szövetség elnöke, Kósa Lajos. – Határozatlan idejű szerződése volt a szakembernek, emiatt aztán bennünk fel sem vetődött, hogy nem nálunk folytatja. Csakhogy a kínai szövetségtől visszautasíthatatlan ajánlatot kapott. Természetesen mindent megpróbáltunk, hogy marasztaljuk, de sajnos reménytelen volt a helyzet. Kína a hazája, az ajánlat a szó minden értelmében visszautasíthatatlan volt. Nem volt olyan opció, hogy Magyarországon maradjon, ám barátságban váltunk el, a szerződése megszüntetését is úgy intéztük, ahogy kérte – árulta el a sportvezető.

Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang második édesanyjaként tekint Linára – jegyzi meg a Nemzeti Sport –, ezért a szakmai elválás mellett minden bizonnyal érzelmi törést is okozhat a váltás. – Hogy őszinte legyek, elég rosszul fogadták a hírt a fiúk. Kétségtelen, hogy nagyon szoros emberi és érzelmi kapcsolat is volt, van hármójuk között, a mi feladatunk az, hogy mindent megtegyünk azért, hogy a srácok ezután is eredményesen szerepeljenek a világversenyeken. Sanyi és Ádó is fiatal még, egyikük sem élt át eddig hasonlót, ám mindketten remek sport­emberek, a világ legjobb rövidpályás gyorskorcsolyázói közé tartoznak – mondta Kósa Lajos, majd hozzátette, természetesen mindenben támogatják őket.

HBN