A Debreceni VSC labdarúgócsapata múlt héten hétfőn jelentős hírekről számolt be. Az Ike Thierry Zaengel vezette NSE Sport Invest Kft. 13 százaléknyi részvénycsomagot megvásárolt a DVSC Futball Zrt.-ből, majd a klub alapos átvilágítása után többségi tulajdonossá is válhat. Ez személyi változásokat is hozott a Lokinál: Joao Janeiro váltotta Joan Carrillót a vezetőedzői pozícióban, a már említett Ike Thierry Zaengel lett az igazgatótanács elnöke, Hayk Hovakimyan lett a klubigazgató.

Cégvezetőnek Makray Balázst nevezték ki, akinek már évtizedekre visszanyúló közös múltja van a Lokival, hiszen ezt a pozíciót már korábban is betöltötte a klubnál, illetve az akadémia ügyvezetőjeként is dolgozott. A múlt héttől kezdve mind a két szervezeti egység irányításáért lett felelős a szakember, aki előző pénteken mutatkozott be a nagy nyilvánosság előtt.

A szakember elmondta a Naplónak, hogy nem lehetett nem elvállalni ezt a megtisztelő feladatot. – Az újdonsült partnerek korábban engem kerestek meg, hogy érdeklődnek a DVSC iránt, ezt jeleztem Papp László polgármesternek és a többségi tulajdonos képviselőjének. Ők a tárgyalások megkezdését szorgalmazták, és ezeken az egyeztetéseken magam is ott voltam. A város és a DVSC Egyesület részéről is elfogadták az új tulajdonosok azon javaslatát, hogy én legyek a cégvezető. Innentől kezdve a családom és a saját DVSC-s múltamat is tekintve, e feladat elől nem lehetett kibújni.

Az új partnereket segítve, de a cég, illetve Debrecen érdekeit is nézve kell vezetnem a DVSC Futball Zrt.-t. Nem hiszem, hogy ezzel nehéz dolgom lesz, mert nagyon erős együttműködési szándék mutatkozik minden fél részéről

Makray Balázs sajtótájékoztatón mutatkozott be | Forrás: Kiss Annamarie

A szakember szerint Debrecen európai szemmel is „láthatóvá vált”, ehhez kívánják felhúzni a Lokit is. Emlékeztetett, hogy a klub volt már olyan szinten, amikor magas nívójú nemzetközi sorozatokban szerepelhetett szép eredményeket elérve.

Makray Balázs elárulta, hogy Ike Thierry Zaengel és a Noah csoport már két éve is élénken érdeklődött a Loki iránt, azonban olyan hirtelen történt a Szima Gábortól való átvétel, hogy akkor letettek róla. Természetesen nem végleg, hiszen maga az elnök is említette a bemutatkozó sajtótájékoztatóján, hogy sokat járt a DVSC a fejében az elmúlt két esztendőben. – Ike Thierry Zaengel felesége magyar, és erről a környékről származik, illetve a társa, Ticz Balázs pedig konkrétan debreceni – mondta arra a felvetésre, hogy miért pont a piros-fehér klubot nézte ki magának az elnök. – Ezen kívül viszont azt sem szabad elhallgatni, hogy az első látogatás alkalmával lenyűgözte őket a stadion, az akadémia és az egyetem sportdiagnosztikai központja.

Azt gondolták, hogy itt megvan minden – az infrastruktúra, a város hozzáállása és a futballörökség – ahhoz, hogy egy nagyszabású projektet érdemes legyen elindítani

– fogalmazott. A játékosigazolások kapcsán a szakember elmondta, hogy az egész piacot figyelik, de az sincs kizárva, hogy a csoporthoz tartozó valamelyik gárdából érkezzen futballista Debrecenbe.

A múlt heti két sajtótájékoztatón többször is elhangzott, hogy a klub vezetősége az átlagnézőszám jelentős növelésére törekszik. Makray Balázs elárulta, hogy a szurkolókkal is szeretnének egyeztetni és megosztani velük ennek a hosszú távú projektnek a lényegét. A klub marketing munkájában is várható változás, ami hozzájárulhat a nézőszám növekedéséhez. A cégvezető azonban hozzátette, hogy mindennek az alapja, hogy a csapat jó teljesítményt nyújtson.

Bakos Attila